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МИД РФ предупредил о последствиях развала ДРСМД 

News.ru 1 час назад
Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press
НАТО составили заявление о прекращении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) намного раньше официального уведомления США. Своими действиями альянс показал, что полностью подстроился под линию Вашингтона, направленную на слом системы контроля над вооружениями, говорится в заявлении МИД РФ.
«Развал ДРСМД будет иметь тяжёлые и далеко идущие последствия для всей европейской архитектуры безопасности, о которой в альянсе якобы весьма заботятся, — в том числе для самих союзников США в Европе», — сообщается на сайте Департамента информации и печати МИД России.
В ведомстве особо отметили нелогичную линию действий НАТО, которое собирается сдерживать Россию несмотря на то, что из Договора выходят США.
В МИД РФ напомнили, что именно Москва «все последние годы настойчиво и последовательно пыталась вывести американскую сторону на конкретный профессиональный разговор с целью укрепления жизнеспособности ДРСМД и сохранения его системообразующей роли для стратегической стабильности».
«Если европейские союзники США заинтересованы в сохранении эффективного международного контроля над вооружениями, они обязаны не допустить превращения Европы вновь в арену конфронтации, что станет неизбежным, если США начнут развёртывание этого класса ракет», — сообщает МИД РФ.
Ранее глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров уверен, что «холодная война» не начнётся после прекращения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом министр назвал действия США печальными. Глава МИД подчеркнул, что Москва будет реагировать на возможные угрозы военно-техническими средствами, сообщал News.ru.
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Армия , Политика , Сергей Лавров , МИД , НАТО , США
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