МИД РФ предупредил о последствиях развала ДРСМД

НАТО составили заявление о прекращении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) намного раньше официального уведомления США . Своими действиями альянс показал, что полностью подстроился под линию Вашингтона, направленную на слом системы контроля над вооружениями, говорится в заявлении МИД РФ

«Развал ДРСМД будет иметь тяжёлые и далеко идущие последствия для всей европейской архитектуры безопасности, о которой в альянсе якобы весьма заботятся, — в том числе для самих союзников США в Европе», — сообщается на сайте Департамента информации и печати МИД России.

В ведомстве особо отметили нелогичную линию действий НАТО, которое собирается сдерживать Россию несмотря на то, что из Договора выходят США.

В МИД РФ напомнили, что именно Москва «все последние годы настойчиво и последовательно пыталась вывести американскую сторону на конкретный профессиональный разговор с целью укрепления жизнеспособности ДРСМД и сохранения его системообразующей роли для стратегической стабильности».

«Если европейские союзники США заинтересованы в сохранении эффективного международного контроля над вооружениями, они обязаны не допустить превращения Европы вновь в арену конфронтации, что станет неизбежным, если США начнут развёртывание этого класса ракет», — сообщает МИД РФ.