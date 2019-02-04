Самолет «хозяина» ЧВК Вагнера зачастил в Африку

Бизнес-джет, связанный с семьей петербургского предпринимателя Евгения Пригожина , с декабря 2016 года почти каждый месяц летал в Африку и на Ближний Восток, выяснили аналитики «Новой газеты» на основе данных трекинговых онлайн-сервисов.

Сообщается, что за это время самолет совершил 50 полетов из ливанской столицы Бейрут и обратно. Так, он 21 раз появился в сирийском воздушном пространстве и еще 28 раз следовал в Африку.

Сколько раз на этом бизнес-джете летал лично Пригожин, неизвестно, но издание напоминает, что в августе прошлого года бизнесмен, по информации французской Le Monde, на собственном самолете прибыл в суданскую столицу Хартум на переговоры с лидерами вооруженных группировок Центральноафриканской Республики.