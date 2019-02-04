Новое фото колесной самоходки «Коалиция-СВ-КШ» появилось в Сети

Перспективные межвидовые артиллерийские комплексы значительно превзойдут по своим возможностям состоящие в настоящее время на вооружении САУ 2С19М2 и 2С3М3.

Колесная "Коалиция" и новые роботехнические комплексы засветились в статье об оргштатной структуре ракетных войск и артиллерии. Ссылка: https://t.co/EHo2RxHr4w pic.twitter.com/f6pKv1mk7R— Komandante (@KomandanteS17) 4 февраля 2019 г.

Об этом рассказывается в материале Евгения Прокофьева и Владимира Шелехова "Основные направления развития организационно-штатной структуры соединений, частей и подразделений РВиА ВС РФ", опубликованном в сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийское обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации".

В качестве иллюстраций к тесту приведены свежие фотографии новейших самоходок: гусеничной 2С35 "Коалиция-СВ", которая неоднократно участвовала на Параде на Красной площади, и менее известной 2С35-1 "Коалиция-СВ-КШ" на шасси КАМАЗ-6560.

Благодаря тому, что эта техника появится в войсках, артиллерийские подразделения повысят свои возможности в несколько раз. Например, существенно возрастет объем одновременно выполняемых огневых задач, также увеличатся размеры участков сосредоточенного, заградительного и сопроводительного видов огня.

Ожидается, что в боекомплектах данных машин появятся высокоточные боеприпасы нового поколения, реализующие принцип "выстрелил-забыл".

Также в приведенной публикации размещены изображения специальных комплексов на базе робототехнической платформы "Уран". Основным их отличием от принятых на вооружение является новая башня с оборудованием, оптимизированным для выполнения разведывательных задач. Один из вариантов вооружен восемью противотанковыми управляемыми ракетами "Атака".