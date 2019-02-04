В Минобороны прокомментировали ситуацию с заражением ульяновских суворовцев

Угрозы здоровью 26 суворовцев Ульяновского училища, заразившихся паразитами, нет, заявляет в понедельник Минобороны России

О вспышке заболевания стало известно накануне. В училище журналистам сообщили, что с организацией питания и санитарным состоянием учреждения ситуация не связана, болезнь переносят животные, а от человека к человеку она не передается.

"Никакой угрозы здоровью воспитанников Ульяновского суворовского военного училища, у которых были выявлены признаки паразитарного заболевания, а также распространения данного заболевания среди учащихся училища нет", — говорится в релизе.

В ходе "углубленного обследования всего личного состава" болезнь в начальной форме подтверждена у 26 воспитанников, "все они учащиеся старших классов". С их родителями командование провело две встречи, где подробно рассказало о лечении.

"Воспитанники получают необходимое медикаментозное лечение в полном объеме амбулаторно. Суворовцы будут находиться под постоянным наблюдением медиков до полного излечения", — добавили в МО РФ.

Все курсанты посещают занятия в обычном порядке, отмечается в релизе. Источник заражения устанавливает комиссия Минобороны вместе с профильными ведомствами.