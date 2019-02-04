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В Минобороны прокомментировали ситуацию с заражением ульяновских суворовцев 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Угрозы здоровью 26 суворовцев Ульяновского училища, заразившихся паразитами, нет, заявляет в понедельник Минобороны России.
О вспышке заболевания стало известно накануне. В училище журналистам сообщили, что с организацией питания и санитарным состоянием учреждения ситуация не связана, болезнь переносят животные, а от человека к человеку она не передается.
"Никакой угрозы здоровью воспитанников Ульяновского суворовского военного училища, у которых были выявлены признаки паразитарного заболевания, а также распространения данного заболевания среди учащихся училища нет", — говорится в релизе.
В ходе "углубленного обследования всего личного состава" болезнь в начальной форме подтверждена у 26 воспитанников, "все они учащиеся старших классов". С их родителями командование провело две встречи, где подробно рассказало о лечении.
"Воспитанники получают необходимое медикаментозное лечение в полном объеме амбулаторно. Суворовцы будут находиться под постоянным наблюдением медиков до полного излечения", — добавили в МО РФ.
Все курсанты посещают занятия в обычном порядке, отмечается в релизе. Источник заражения устанавливает комиссия Минобороны вместе с профильными ведомствами.
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Армия , Происшествия , Министерство обороны
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