Bild (Германия): Немецкие пропеллеры на путинских военных дронах

Журналисты газеты Bild Германия ) установили, что российские вооруженные силы используют в производстве шести типов военных беспилотников изготовленные в Германии детали пропеллеров. Немецкие фирмы-изготовители об этом якобы и понятия не имели. Украина не упустила случая заявить, что дроны с немецкими пропеллерами применяются в конфликте в Донбассе, и потребовала принять меры.

Действительно ли российская армия обходит введенные в 2014 году штрафные санкции Европейского союза на покупку товаров, пригодных для использования в военных целях?

Журналисты газеты «Бильд» установили, что российские вооруженные силы используют в производстве шести типов беспилотников изготовленные в Германии детали пропеллеров — так называемые «складные лопасти». Немецкие фирмы-изготовители до сих пор об этом понятия не имели.

Используемые для разведывательных целей беспилотные летательные аппараты типов «Гранат-1», «Гранат-2», «Гранат-3», «Тахион», «ZALA-42104M», «Груша» и «Орлан-2» совершили свои первые полеты в период с 2005 до 2012 год. Но их массовое производство началось только в 2015-2016 годах, и тогда же они поступили на вооружение в различные рода войск российской армии.

Поставка пропеллеров для дронов может рассматриваться как нарушение санкций

После того как Россия начала дестабилизирующие действия на Украине в 2014 году, Европейский союз ввел против Москвы эмбарго на продажу вооружения. Кроме того, была ограничена торговля товарами двойного назначения, то есть материалами, пригодными для использования как в гражданских, так и в военных целях.

Относятся ли к этим товарам и немецкие лопасти для пропеллеров, установленные на российских дронах?

Редакция газеты «Бильд» послала запрос в Федеральное ведомство по экономике и контролю за экспортом (BAFA). Оттуда ответили, что в принципе существует запрет на поставку в Россию товаров двойного назначения, «если эти товары полностью или частично могут быть использованы в военных целях (в описанном вами примере предположительно для установки на военные приборы) или же предназначены для конечного военного потребителя».

Однако, как было сказано, отдельные случаи требуют уточнения.

«Для экспорта деталей пропеллеров, в том числе складных лопастей, иногда требуется разрешение. Обязательно ли получать разрешение и возможно ли вообще получить разрешение на тот или иной товар, решается в каждом отдельном случае», — сказал официальный представитель BAFA газете «Бильд».

Решающее значение в вопросе о возможном обходе санкций имеет дата, до которой немецкие детали были закуплены в ЕС российскими фирмами. Все детали, приобретенные и вывезенные в Россию позже августа 2014 года, должны подпадать под санкции. Российское министерство обороны оставило соответствующий запрос редакции газеты «Бильд» без ответа.

Главы фирм: использование в военных целях не было предусмотрено

Редакция «Бильд» связалась с оказавшимися вовлеченными в дело немецкими фирмами, специализирующимися на товарах для авиамоделей: «Граупнер/СЙ ГмбХ (Graupner/SJ GmbH) из Кирххайма-унтер-Текка и „Аэро-наут Модельбау ГмбХ и Ко. КГ“ (aero-naut Modellbau GmbH & Co. KG) из Ройтлингена. Сотрудники обеих форм испытали шок, узнав, что их детали используют для изготовления оружия.

Торстен Рехталер (Thorsten Rechthaler), управляющий „Аэро-наута“, сказал редакции „Бильд“:

»Мы продаем наши изделия исключительно специализированным магазинам, торгующим товарами для авиамоделирования, а также соответствующим оптовым торговым предприятиям, которые в свою очередь поставляют наши изделия специализированным магазинам и конечным потребителям. Куда изделия попадают дальше по многоступенчатой системе сбыта, установить невозможно. У нас самих нет никаких контактов с военными или государственными организациями».

По словам Рехталера, промышленное или военное использование деталей «никогда не было предусмотрено» и российская армия употребила их не по назначению. Рехталер дал ясно понять:

«У нас нет никаких мотивов поддерживать подобное использование, и теперь мы будем думать, какие меры можем предпринять со своей стороны, чтобы противодействовать подобному применению. Мы сожалеем, что продукты, созданные для того, чтобы приносить радость, применяются совершенно в противоположных целях. Мы отрицательно относимся к любой форме использования, кроме той, что предусмотрена нами».

И в фирме «Граупнер» также понятия не имели об использовании деталей российскими военными. Управляющий компанией Ханнес Рункнагель (Hannes Runknagel) сказал газете «Бильд»:

«Мы не снабжали и не собираемся снабжать какие-либо военные учреждения или предприятия-изготовители в России».

Кроме того, Рункнагель подчеркнул, что российские военно-промышленные концерны могли приобрести складные лопасти его фирмы и в других странах Европы:

«Практически все магазины авиамодельных товаров в Европе торгуют нашими изделиями».

Фирма «Граупнер» предлагает складные лопасти на своей странице в интернете. Одна штука стоит 19,99 евро.

На сайте немецкой компании «Аэро-наут» импортируемые Россией лопасти для пропеллеров описываются так:

«Тонкий профиль и просчитанный на компьютере изгиб лопастей гарантируют высокую точность движения и оптимальный коэффициент полезного действия при незначительной потребляемой мощности электромотора».

На некоторых установленных на дронах пропеллерах фирм «Аэро-наут» и «Граупнер» российские потребители закрасили названия фирм или удалили их механически, чтобы замаскировать происхождение деталей. Но далеко не на всех.

Россия использует дроны с немецкими пропеллерами в войне против Украины

Сама Россия не делает секрета из использования немецких деталей на своих дронах. В военном музее «Парк Патриот», открытом под Москвой в 2016 году, выставлены два армейских дрона с немецкими лопастями на пропеллерах. Также и на самой большой военной ярмарке России под названием «Армия» в 2015 и 2016 годах были представлены беспилотники с немецкими пропеллерами.

Но и это еще не все. Журналисты газеты «Бильд» установили, что с начала 2015 года Россия использует дроны с немецкой техникой в войне против Украины. Так, весной 2015 года в сражении за украинский город Дебальцево, в ходе которого было убито 184 человека с украинской стороны, пророссийские отряды использовали дрон «Гранат-2», где были установлены изготовленные в Ройтлингене пропеллеры со складными лопастями.

Это доказывают размещенные в «Ютубе» кадры одной из передач пророссийского телеканала «Новороссия ТВ». Солдат, управляющий дроном с компьютера, закрыл во время съемки лицо. Но с какой целью используется дрон, ясно. Задача «Граната-2» заключается в разведке целей для обстрела артиллерией и системами залпового огня.

Начиная с 2015 года украинская армия сбила или посадила множество российских военных дронов с немецкими пропеллерами. Некоторые аппараты упали на украинскую территорию из-за технических неисправностей.

Последний раз это произошло совсем недавно — в прошлую среду. По сведениям украинской армии, на юге донецкого региона с помощью электронных помех удалось посадить российский «Гранат-2». Так как этот летательный аппарат имеет дальность полета приблизительно 15 километров, украинская армия исходит из того, что его запустили с оккупированной территории российские военные или сепаратисты, обученные обращению с беспилотниками.

«Зеленые» и Украина требует принять меры

Тобиас Линднер (Tobias Lindner), уполномоченный партии «Зеленых» в оборонном комитете германского бундестага, требует принять меры.

«Если Москва действительно получает детали для своих военных дронов из Германии, то федеральное правительство обязано принять все меры для того, чтобы сделать закупку этих деталей государственными российскими агентами невозможной», — сказал Линднер газете «Бильд».

На Украине также обследуют немецкие детали на сбитых или посаженных российских военных дронах. Как стало известно редакции «Бильд» из правительственных кругов, это не первый раз, когда детали западного производства — в том числе немецкие — обнаруживают на сбитых российских дронах. Как заявляют там, Германию уже просили ранее установить, каким образом эти детали попадают в Россию.