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Гуайдо рассчитывает на массовую поддержку со стороны военных Венесуэлы 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо рассчитывает, что вооруженные силы страны поддержат его в массовом порядке. Об этом он сообщил в воскресенье вечером в интервью испанскому телеканалу Antena3.
"Мы никогда так недвусмысленно не общались с военными, — сказал политик. — Мы ждем [от них] массовой поддержки, [пребывания] на стороне конституции, требований провести выборы и прекратить узурпацию власти. Я думаю, скоро мы увидим подобные вещи".
Ранее Гуайдо говорил, что оппозиция проводит тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности в республике, обещая им амнистию в случае перехода на сторону оппозиции.
За несколько часов до начала протестов 2 февраля глава управления стратегического планирования Главного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента. Он назвал власть действующего президента страны Николаса Мадуро "диктаторской" и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства. Полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики в США, 26 января также признал Гуайдо временным главой Венесуэлы.
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Комментарии
Армия , В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Венесуэла
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