Гуайдо рассчитывает на массовую поддержку со стороны военных Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо рассчитывает, что вооруженные силы страны поддержат его в массовом порядке. Об этом он сообщил в воскресенье вечером в интервью испанскому телеканалу Antena3.

"Мы никогда так недвусмысленно не общались с военными, — сказал политик. — Мы ждем [от них] массовой поддержки, [пребывания] на стороне конституции, требований провести выборы и прекратить узурпацию власти. Я думаю, скоро мы увидим подобные вещи".

Ранее Гуайдо говорил, что оппозиция проводит тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности в республике, обещая им амнистию в случае перехода на сторону оппозиции.