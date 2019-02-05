Россия обратились к Японии по ракетному договору

Москва озабочена обвинениями Японии в адрес России относительно нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, передает РИА «Новости».
Венедиктов считает, что позиция Японии по этому вопросу негативно скажется на переговорах с Россией по мирному договору и общей атмосфере доверия в двусторонних отношениях.
«Подобные обвинения исходят от страны, которая активно наращивает военное сотрудничество с США, планируя разместить на своей территории элементы американской глобальной системы противоракетной обороны, чем вносит свой вклад в нарушение стратегической стабильности», — отметил он.
Венедиктов подчеркнул, что заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги «на деле ничем не обоснованы», и обвинил Токио в «нежелании занимать собственную позицию по важным внешнеполитическим вопросам».
Ранее Ёсихидэ Суга заявил, что Токио считает нежелательной ситуацию с прекращением действия ДРСМД, однако понимает мотивы США, вышедших из этого договора.