Россия обратились к Японии по ракетному договору

В России высказались о позиции Японии по ДРСМД

Венедиктов считает, что позиция Японии по этому вопросу негативно скажется на переговорах с Россией по мирному договору и общей атмосфере доверия в двусторонних отношениях.

«Подобные обвинения исходят от страны, которая активно наращивает военное сотрудничество с США, планируя разместить на своей территории элементы американской глобальной системы противоракетной обороны, чем вносит свой вклад в нарушение стратегической стабильности», — отметил он.

Венедиктов подчеркнул, что заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги «на деле ничем не обоснованы», и обвинил Токио в «нежелании занимать собственную позицию по важным внешнеполитическим вопросам».

Ранее Ёсихидэ Суга заявил, что Токио считает нежелательной ситуацию с прекращением действия ДРСМД, однако понимает мотивы США, вышедших из этого договора.