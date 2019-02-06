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Украинцы потренировались отражать нападение России с моря 

Lenta.ru + ещё 24 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украинские пограничники вместе с Вооруженными силами страны (ВСУ) провели учения по отражению военной агрессии в Азовском море. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.
Отмечается, что учения проходили под руководством командующего Операцией объединенных сил (ООС, пришла на смену антитеррористической операции в Донбассе — прим. «Ленты.ру»). В них были задействованы корабли морской охраны и катера ВМС, а также артиллерийские береговые подразделения.
Военным и пограничникам необходимо было заблокировать корабль-нарушитель с готовыми к высадке диверсионными группами, который на большой скорости приближался к берегу и выполнял опасные маневры.
27 декабря 2018 года сообщалось, что на Украине из сил ООС сформирована особая группировка противодесантной обороны, в задачу которой входит отражение российского вторжения со стороны Азовского моря.
Ситуация в Азовском море обострилась в ноябре прошлого года, когда российские пограничники задержали три украинских военных корабля вместе с экипажами после того, как они пересекли границу территориальных вод России и начали опасное маневрирование, проигнорировав предупреждения. Москва объявила эти действия провокацией. В Киеве сочли инцидент актом военной агрессии и ввели военное положение на месяц.
Кроме того, на Украине заявили о «третьей волне оккупации» России в Азовском море и блокаде. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, настаивая, что акватория используется в соответствии с договоренностями.
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Армия , Войска , Украина , Lenta.ru
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