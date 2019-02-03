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На Черноморском флоте создан Дом Юнармии 

ТК «Звезда» + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Данный юнармейский военно-патриотический центр создан в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации о создании Домов Юнармии на базе учреждений культуры Минобороны России.
В рамках развития Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на Черноморском флоте на базе Севастопольского Дома офицеров создан Дом Юнармии.
Данный юнармейский военно-патриотический центр создан в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации о создании Домов Юнармии на базе учреждений культуры Минобороны России.
В стенах созданного военно-патриотического объекта школьники Севастополя, вступившие в ряды движения «Юнармия» под руководством опытных инструкторов-военнослужащих изучают на практике основы общевойсковой подготовки.
Юные патриоты участвуют в занятиях по сборке-разборке автомата Калашникова АК-74, по строевой подготовке и сдаче нормативов по физической подготовке.
В ходе занятий по РХБ защите школьники научились экипироваться в кратчайшее время в общевойсковой защитный костюм и противогаз.
С инструкторами из 1472 военно-морского клинического госпиталя юнармейцы изучат основы оказания первой медицинской помощи и способы транспортировки раненого.
Созданный на базе Дома офицеров Черноморского флота Дом Юнармии начал функционировать на постоянной основе.
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Армия , Министерство обороны
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