На Черноморском флоте создан Дом Юнармии

Данный юнармейский военно-патриотический центр создан в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации о создании Домов Юнармии на базе учреждений культуры Минобороны России

В рамках развития Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на Черноморском флоте на базе Севастопольского Дома офицеров создан Дом Юнармии.

Данный юнармейский военно-патриотический центр создан в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации о создании Домов Юнармии на базе учреждений культуры Минобороны России.

В стенах созданного военно-патриотического объекта школьники Севастополя, вступившие в ряды движения «Юнармия» под руководством опытных инструкторов-военнослужащих изучают на практике основы общевойсковой подготовки.

Юные патриоты участвуют в занятиях по сборке-разборке автомата Калашникова АК-74, по строевой подготовке и сдаче нормативов по физической подготовке.

В ходе занятий по РХБ защите школьники научились экипироваться в кратчайшее время в общевойсковой защитный костюм и противогаз.

С инструкторами из 1472 военно-морского клинического госпиталя юнармейцы изучат основы оказания первой медицинской помощи и способы транспортировки раненого.

Созданный на базе Дома офицеров Черноморского флота Дом Юнармии начал функционировать на постоянной основе.