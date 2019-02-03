России предложили убрать «запрещенные ракеты» за Урал

В Берлине предложили России отправить ракеты 9М729 за Урал

Депутаты Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвали Москву переместить ракеты 9М729 за Урал, чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Политики «призывают Россию переместить ракеты типа 9М729 как можно дальше на восток — по другую сторону Уральских гор, чтобы они не могли достигнуть Европы», пишет издание Frankfurter Allgemeine.

По мнению немецких парламентариев, это позволило бы Вашингтону возобновить диалог с Москвой, которая в ответ получила бы возможность проинспектировать американские ракеты-перехватчики в Румынии.

В прошлом году Госдепартамент потребовал от России отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8 по западной классификации), заявив, что в противном случае США прекратят соблюдение ДРСМД.

Москва ультиматум проигнорировала. Первого февраля Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают участие в ДРСМД и через полгода могут выйти из него.

На следующий день Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДРСМД и потребовал не инициировать переговоры с США по разоружению до тех пор, пока в Вашингтоне не «созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог».