NPR (США): США и Россия запасаются ракетами и ядерными боеголовками для войны иного рода

National Public Radio (США) . На российской военной базе у побережья Балтийского моря готовят помещения, в которых будут храниться новые ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Русские уже возвели конструкции, где будут стоять «Искандеры». Одновременно с этим в Техасе начались работы по созданию нового вида американского ядерного оружия, которое «поможет противостоять российским комплексам вооружений», сообщает

Русские уже возвели конструкции, внешне похожие на шатры, где будут стоять мобильные ракетные комплексы «Искандер», которые способны стрелять как обычными ракетами, так и ракетами с ядерными боеголовками. На новых спутниковых снимках Калининградской области видно, что старые здания на территории этой базы сносятся.

«Все выглядит так, будто эту базу полностью перестраивают, — говорит Джеффри Льюис (Jeffrey Lewis), сотрудник Института международных исследований Миддлбери в Монтерее, занимающийся анализом спутниковых снимков, сделанных компанией Planet из Сан-Франциско. — В настоящий момент это похоже на большую строительную площадку».

Между тем в 8 тысячах километров от Калининграда , в техасском Панхандле начались работы по созданию нового вида американского ядерного оружия. Эта ядерная боеголовка получила название W76-2 и представляет собой существенно уменьшенный вариант уже существующей ядерной боеголовки. Как утверждает администрация Трампа, эта новая боеголовка поможет противостоять российским комплексам вооружений.

По словам Льюиса и других экспертов, эти новые виды оружия могут быть использованы в рамках такой ядерной войны, к которой Америка не готовилась уже много лет. Это будет не глобальная война, а скорее тактический ядерный конфликт, в котором оружие будет развернуто прямо на поле боя.

«Я думаю, вполне возможно, что США и Россия сейчас испытывают некоторое воодушевление в связи с новыми боевыми функциями ядерного оружия», — говорит Льюис.

Идея применения ядерного оружия малой мощности в условиях конфликта овладела многими на пике холодной войны. В июле 1962 года сотни военных отрабатывали наступление в пустыне Невады . Но, прежде чем они успели начать наступление, боевая машина пехоты выпустила миниатюрную ядерную ракету под названием Davy Crockett по имитационным позициям врага. Мощность того снаряда составляла лишь крохотную долю мощности термоядерной боеголовки, способной разрушать города. Спустя всего час американские военные и танки пересекли пылающую пустыню, чтобы объявить о своей имитированной победе.

Тогда некоторые эксперты представляли себе ядерную войну именно так: боеголовки малой мощности, применяемые наряду с неядерным оружием, чтобы одолеть или сдержать противника.

Холодная война продолжалась, и США создали тысячи ядерных мин, ракет и артиллерийских снарядов, рассчитанных на то, чтобы их можно было применять на поле боя. Но потом интерес к ним угас.

«В течение 1980-х годов такое оружие постепенно стало восприниматься скорее как обуза», — объясняет Льюис.

А потом, в 1991 году, СССР распался.

«В конце холодной войны США сказали: "Это было глупостью. Зачем нам все это оружие? Давайте от него избавимся"», — рассказывает Мэтью Крениг (Matthew Kroenig), эксперт по ядерной политике в Атлантическом совете и профессор Джорджтаунского университета.

США сняли с вооружения практически все тактическое ядерное оружие.

Но Россия пошла по другому пути. Она сохранила тысячи тактических ядерных боеголовок.

«Поэтому сегодня у России есть ядерные мины, ядерные торпеды, ядерные подводные мины, ядерная артиллерия, а также ядерные ракеты малой дальности», — говорит Крениг.

Считается, что ядерное оружие России находится главным образом на централизованном хранении далеко от мест потенциальных конфликтов. Но к ракетам, которые могут нести ядерные боеголовки, это не относится. На своих базах, подобных базе в Калининграде, Россия активно развертывает свои ракеты.

Это оружие в совокупности с плохо завуалированными высказываниями высокопоставленных российских чиновников отчасти должны послужить сигналом, как говорит Ольга Оликер (Olga Oliker), директор программы России и Центральной Азии в Международной группе по предотвращению кризисов (International Crisis Group). И этот сигнал заключается в следующем: «Не забывайте, что у нас есть ядерное оружие. Не забывайте, что мы можем его применить».

По мнению Оликер, все заявления и разговоры России касательно ядерного оружия — это по большей части демонстрация позиции. Однако администрация Трампа полагает, что сейчас появились признаки того, что Россия, возможно, готова на самом деле применить свое тактическое ядерное оружие.

В Обзоре состава и количества ядерного оружия, опубликованном администрацией в прошлом году, говорится, что Россия может применить тактическое ядерное оружие в самом начале конфликта. Если это случится, по словам Кренига, США и их союзники не смогут ответить ей в том же духе, потому что в их распоряжении есть только ядерное оружие большой мощности, рассчитанное на глобальную апокалиптическую ядерную войну.

«Мы сможем либо отступить, чтобы избежать ядерной войны, либо ответить, применив наше стратегическое ядерное оружие, спровоцировав при этом гораздо более масштабный ядерный удар», — объясняет Крениг.

По его словам, именно для этого администрации Трампа и нужна боеголовка W76-2:

«Если вы применяете ядерное оружие малой мощности, мы сможем выпустить в ответ одну, две или три подобных боеголовки».

Кроме того, в Обзоре состава и количества ядерного оружия содержится призыв к созданию новой крылатой ядерной ракете морского базирования. По словам Кренига, на разработку такое ракеты потребуется около 10 лет.

Между тем некоторые эксперты говорят, что это новое оружие может вернуть Россию и США на путь, ведущий к самым мрачным периодам холодной войны.

Ганс Кристенсен (Hans Kristensen), директор проекта по ядерной информации в Федерации американских ученых, предупреждает, что такие боеголовки малой мощности могут сделать ядерное оружие более пригодным для применения, с точки зрения военных стратегов США.

«Я считаю, что это пустая трата денег, и это опасное расширение границ миссии», — говорит он.

По словам Кристенсена, W76-2 — это «очень нетрадиционная» разновидность оружия малой мощности. Хотя правительство не предоставило никаких официальных данных касательно особенностей этой боеголовки, Кристенсен и другие эксперты считают, что она представляет собой усовершенствованный вариант гораздо более мощной термоядерной боеголовки W76-1.

В боеголовке W76-1 есть ядерный «первичный» компонент, который служит для того, чтобы сдетонировал гораздо более мощный термоядерный «вторичный» компонент. Удалив или дезактивировав вторичный компонент и оставив первичный без изменений, разработчики могут достаточно быстро превратить мощное стратегическое оружие в менее мощное тактическое оружие.

Однако, по мнению Льюиса, это влечет за собой иную проблему: обе версии боеголовки W76 устанавливаются на одну и ту же баллистическую ракету.

«Русские увидят, что в сторону России летит ракета, которая несет ядерную боеголовку, — объясняет Льюис. — Позиция России, как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, заключается в том, чтобы не ждать, пока эта ракета приземлится».

По мнению Льюиса, в этом случае русские, скорее всего, ответят, применив стратегическое ядерное оружие большой дальности.

Крениг в этом сомневается. По его словам, если США и применят такое оружие, то это, вероятнее всего, будет всего одна ракета, которая станет ответом на примененное Россией тактическое ядерное оружие. По его мнению, русские разберутся, что к чему.

Он считает, что в конечном счете задача этого нового американского оружия заключается не в том, чтобы вести какую-то новую войну с применением ядерного оружия малой мощности на поле боя. Задача этого оружия — послужить сигналом для России о том, что у Америки тоже есть варианты.

«Сейчас проблема заключается в том, что Россия думает, будто ей это сойдет с рук, — говорит Крениг. — Они считают, что они могут нанести ограниченный ядерный удар и что за этим ничего не последует».

Битва за это новое оружие, вероятно, завершится в Конгрессе. Хотя республиканцы на первый взгляд готовы поддержать предложение Трампа о создании нового тактического ядерного оружия, демократическое большинство в Палате представителей, по всей видимости, намеревается заблокировать эту инициативу.