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Расчёты «Искандер-М» подняты по учебной тревоге в Ивановской области 

ТК «Звезда» + ещё 1 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учения военнослужащие ракетной бригады на штатной боевой технике совершили марш комбинированным способом в назначенные районы, отработав погрузку на железнодорожные платформы в дневное и ночное время.
Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» подняты по тревоге в ходе планового командно-штабного учения с ракетной бригадой Западного военного округа, стартовавшего в Ивановской области.
В ходе учения военнослужащие ракетной бригады на штатной боевой технике совершили марш комбинированным способом в назначенные районы, отработав погрузку на железнодорожные платформы в дневное и ночное время. Развёрнуты полевые пункты управления, обеспеченные всеми видами защищённой связи. К ведению разведки приступили расчёты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».
В командно-штабном учении задействовано более 300 военнослужащих, свыше 50 единиц военной и специальной техники.
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Армия , Оружие , Ивановская Область
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