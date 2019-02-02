Расчёты «Искандер-М» подняты по учебной тревоге в Ивановской области

В ходе учения военнослужащие ракетной бригады на штатной боевой технике совершили марш комбинированным способом в назначенные районы, отработав погрузку на железнодорожные платформы в дневное и ночное время.

Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» подняты по тревоге в ходе планового командно-штабного учения с ракетной бригадой Западного военного округа, стартовавшего в Ивановской области.

В ходе учения военнослужащие ракетной бригады на штатной боевой технике совершили марш комбинированным способом в назначенные районы, отработав погрузку на железнодорожные платформы в дневное и ночное время. Развёрнуты полевые пункты управления, обеспеченные всеми видами защищённой связи. К ведению разведки приступили расчёты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

В командно-штабном учении задействовано более 300 военнослужащих, свыше 50 единиц военной и специальной техники.