Шойгу сделал заявление об ответе США

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым и президентом страны Владимиром Путиным заявил, что ведомство подготовило ответные меры в связи с выходом Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
По словам министра, Соединённые Штаты «приступили к изготовлению и производству» ракет средней и меньшей дальности.
Он также представил президенту предложения относительно дальнейших действий российской стороны в данном вопросе.
«Первое. Это открытие НИРа и ОКРа в ближайшие месяцы по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет «Калибр» в наземном варианте», — отметил Шойгу.
Также глава оборонного ведомства заявил о необходимости открытия НИР, переходящей в опытно-конструкторскую работу по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности.
Путин предложения Шойгу поддержал.
2 февраля Соединённые Штаты приостановят выполнение Договора РСМД и начнут процедуру выхода из него.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявил, что в ФРГ готовы использовать ближайшие шесть месяцев для переговоров с целью спасения ДРСМД, если США объявят о выходе из соглашения.
Председатель комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН оценил роль договора в обеспечении мирового порядка.