Шойгу сделал заявление об ответе США

Шойгу рассказал об ответных мерах России на выход США из ДРСМД

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам министра, Соединённые Штаты «приступили к изготовлению и производству» ракет средней и меньшей дальности.

Он также представил президенту предложения относительно дальнейших действий российской стороны в данном вопросе.

«Первое. Это открытие НИРа и ОКРа в ближайшие месяцы по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет «Калибр» в наземном варианте», — отметил Шойгу.

Также глава оборонного ведомства заявил о необходимости открытия НИР, переходящей в опытно-конструкторскую работу по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности.

Путин предложения Шойгу поддержал.

2 февраля Соединённые Штаты приостановят выполнение Договора РСМД и начнут процедуру выхода из него.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявил, что в ФРГ готовы использовать ближайшие шесть месяцев для переговоров с целью спасения ДРСМД, если США объявят о выходе из соглашения.