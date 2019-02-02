США уличили в нарушении ракетного договора с 1999 года

Как уточнил Лавров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу , договор, действующий с 1988 года, Соединенные Штаты начали нарушать в 1999 году, когда приступили к испытаниям боевых беспилотных летательных аппаратов. По словам министра, данные беспилотники «по характеристикам совпадают с запрещенными договором крылатыми ракетами наземного базирования».

Глава МИД напомнил, что в дальнейшем американская сторона также начала использовать баллистические ракеты-мишени для испытания своей системы противоракетной обороны. Кроме того, уточнил Лавров, с 2014 года США начали размещать в Европе пусковые установки Mk 41, «которые абсолютно пригодны без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности "Томагавк"». По его данным, в настоящее время такие установки уже развернуты в Румынии, а также готовятся к развертыванию в Польше и Японии. «Это прямое нарушение договора», — подчеркнул глава российского МИД.

Ранее 2 февраля президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США. При этом он поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу о начале работ по созданию нового вооружения.

США приостановили выполнение обязательств по ДРСМД со 2 февраля. По заявлению американской стороны, причиной этого стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как Вашингтон продолжает их соблюдать.