Россия начнет работы по «приземлению» «Калибров» 

В связи с решением США приостановить участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности Россия примет ответные меры.
Президент России Владимир Путин согласился с предложениями Минобороны о начале работ по "приземлению" "Калибров", а также открытия нового направления — создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. Об этом он заявил на встрече с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.
В разговоре с главой государства министр обороны Сергей Шойгу озвучил ряд предложений по ответным мерам на действия США.
— Первое. Это открытие НИРа и ОКРа в ближайшие месяцы по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте. Второе. Это открытие также НИР, переходящей в опытно-конструкторскую работу, по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности, — сказал глава Минобороны и попросил президента поддержать предложения.
Отвечая согласием на слова главы оборонного ведомства, Владимир Путин подчеркнул, что "мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений".
Напомним, что Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДРСМД.
— Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое, — заявил глава государства.