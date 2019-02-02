Россия начнет работы по «приземлению» «Калибров»

В связи с решением США приостановить участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности Россия примет ответные меры.

В разговоре с главой государства министр обороны Сергей Шойгу озвучил ряд предложений по ответным мерам на действия США.

— Первое. Это открытие НИРа и ОКРа в ближайшие месяцы по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте. Второе. Это открытие также НИР, переходящей в опытно-конструкторскую работу, по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности, — сказал глава Минобороны и попросил президента поддержать предложения.

Отвечая согласием на слова главы оборонного ведомства, Владимир Путин подчеркнул, что "мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений".

Напомним, что Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДРСМД.