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Борисов рассказал о планах России по созданию нового уникального оружия 

ТАСС 39 минут назад
Фото: ТАСС
Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал на встрече с учеными РАН о планах России по созданию нового уникального оружия. Сообщение об этом опубликовано в пятницу на сайте правительства.
По словам Борисова, в российских госпрограммах вооружения и развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) планируется создание уникальных образцов вооружения на основе самых современных технологий, конструкций и материалов.
"Это прежде всего средства информационного противоборства, роботизированные боевые комплексы, гиперзвуковое оружие, различные виды оружия на новых физических принципах, новое поколение высокоточного оружия", — отметил вице-премьер.
Он также сообщил, что в ОПК будут внедряться новые цифровые технологии производств и проектирования вооружения, аддитивные технологии, биотехнологии, технологии искусственного интеллекта, новые материалы.
Борисов добавил, что результаты исследований институтов РАН должны постоянно подпитывать новыми знаниями генеральных конструкторов и руководителей приоритетных технологических направлений при создании вооружений и оборонных технологий.
"Поэтому мы и собрались в этих стенах, чтобы обсудить, как нам совместно и дальше совершенствовать систему организации и проведения научных исследований в интересах обороны страны, а также поставить вопрос о более активном участии ученых в диверсификации, чтобы максимально использовать в этих целях научный потенциал РАН и ведущих университетов страны", — подчеркнул вице-премьер.
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Армия , Оружие , Юрий Борисов , РАН
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