Борисов рассказал о планах России по созданию нового уникального оружия

Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал на встрече с учеными РАН о планах России по созданию нового уникального оружия. Сообщение об этом опубликовано в пятницу на сайте правительства.

По словам Борисова, в российских госпрограммах вооружения и развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) планируется создание уникальных образцов вооружения на основе самых современных технологий, конструкций и материалов.

"Это прежде всего средства информационного противоборства, роботизированные боевые комплексы, гиперзвуковое оружие, различные виды оружия на новых физических принципах, новое поколение высокоточного оружия", — отметил вице-премьер.

Он также сообщил, что в ОПК будут внедряться новые цифровые технологии производств и проектирования вооружения, аддитивные технологии, биотехнологии, технологии искусственного интеллекта, новые материалы.

Борисов добавил, что результаты исследований институтов РАН должны постоянно подпитывать новыми знаниями генеральных конструкторов и руководителей приоритетных технологических направлений при создании вооружений и оборонных технологий.