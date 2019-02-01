Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столтенберг заявил, что НАТО не планирует переброску новых ядерных ракет в Европу 

ТАСС + ещё 3 38 минут назад
Фото: © EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов по переброске новых ядерных ракет наземного базирования в Европу. Такое высказывание генсека, комментировавшего заявление США о приостановке соблюдения ими обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), приводит в пятницу агентство Рейтер.
"У НАТО нет намерений размещать новые ядерные вооружения наземного базирования в Европе", — сказал Столтенберг. "Мы не должны зеркально повторять действия России, — добавил генсек альянса. — Однако в то же время мы должны гарантировать, что будем иметь надежные и эффективные средства сдерживания".
Столтенберг также добавил, что Североатлантический альянс изучает последствия нарушения ДРСМД, в котором НАТО обвиняет Россию.
ТАСС: последние новости
Минобороны ФРГ изучает возможность закупки американских самолетов F-18 на смену Tornado Борисов рассказал о планах России по созданию нового уникального оружия Глава МИД Германии считает, что без ДРСМД мир будет менее безопасен
Армия , Войска , Йенс Столтенберг , НАТО , Reuters , США
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Арашуковы наворовали невосполнимую сумму
Общество
Чем президент Зеленский плох для России
В мире Статьи
Культовую советскую группу приняли за Путина и Мадуро
Интернет В мире
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
В «деле газовых миллиардов» появился новый фигурант
Происшествия Криминал
Исповедь Собчак: вся правда о драке Виторгана
Шоу-бизнес Статьи
Генпрокуратура озвучила версии гибели группы Дятлова
Происшествия
В Москву придет мартовское тепло
Погода Новости Москвы
Скабеева испекла торт украинскому министру
Общество
Российскую актрису арестовали в США
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение