Столтенберг заявил, что НАТО не планирует переброску новых ядерных ракет в Европу

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов по переброске новых ядерных ракет наземного базирования в Европу. Такое высказывание генсека, комментировавшего заявление США о приостановке соблюдения ими обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), приводит в пятницу агентство Рейтер "У НАТО нет намерений размещать новые ядерные вооружения наземного базирования в Европе", — сказал Столтенберг. "Мы не должны зеркально повторять действия России, — добавил генсек альянса. — Однако в то же время мы должны гарантировать, что будем иметь надежные и эффективные средства сдерживания". Столтенберг также добавил, что Североатлантический альянс изучает последствия нарушения ДРСМД, в котором НАТО обвиняет Россию.