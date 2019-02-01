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Экс-глава Генштаба предрек выход США из договора СНВ-III 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: wikimedia
Генерал армии Юрий Балуевский считает, что приостановка участия США в договоре о ракетах средней и меньшей дальности разрушает всю систему договоров о ядерном сдерживании.
Следующим шагом Вашингтона после приостановки своего участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности может стать выход из Договора между РФ и США о стратегических наступательных вооружениях СНВ-III. Об этом «Звезде» рассказал экс-начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Юрий Балуевский.
«Судьбу договора СНВ— III трудно предсказать, у меня складывается такое мнение, что мы возможно будем с вами свидетелями, что и этот договор в 2021 году постигнет судьба ДРСМД. По сути СНВ— III, который имеет ограниченные сроки, мало что значит для США», — заявил Балуевский.
Он добавил, что США своей приостановкой участия в ДРСМД разрушили всю систему договоров о ядерном сдерживании.
О данном шаге Вашингтона объявил госсекретарь США Майк Помпео. Его заявление подтвердил американский президент Дональд Трамп, который уточнил, что уже 2 февраля США начнут процедуру выхода из ДРСМД. Трамп подчеркнул, что союзники НАТО поддерживают Вашингтон в данном решении.
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Армия , Дональд Трамп , Юрий Балуевский , Генштаб , НАТО , США
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