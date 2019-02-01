США надеются победить в ядерной войне

Американские неоконсерваторы и лоббисты интересов ВПК настаивают на том, что США может выйти победителем из конфликта с применением атомного оружия. Эта идея срывает договорённости между участниками «ядерного клуба» и способствует развитию кризиса. Об этом заявил политолог Пол Крейг Робертс

По его словам, ситуация усугубляется ещё и тем, что Вашингтон заражает своей уверенностью и другие западные страны. Их власти также готовы «продавливать» свои интересы с позиции силы.

Эксперт добавил, что «безответственность Вашингтона» несёт одну из самых больших угроз миру.

Американский офицер Скотт Беннетт , в свою очередь, считает, что массовое распространение ядерного оружия в мире будет предотвращено. По его мнению, в этом вопросе европейские страны встанут на сторону России.

Военный также призвал не паниковать по поводу намерения США выйти из ДРСМД, отметив, что это всего лишь политический манёвр, предпринятый президентом США Дональдом Трампом , для уклонения от атаки политических противников, сообщает телеканал «360».

Ранее стало известно, что представители «ядерной пятерки» (России, Великобритании, Китая, США и Франции) отказались принимать совместное заявление по итогам встречи в Пекине. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, положение весьма серьёзное, а разногласия между участниками — глубокие и комплексные.