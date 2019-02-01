Германия официально отказалась от американских истребителей F-35

По словам представителей Lockheed Martin, уведомления об исключении из тендера для Люфтваффе пока получено не было.

Министерство обороны Германии официально исключило истребители ВВС США F-35 из будущих тендеров на закупку перспективной авиационной техники. Об этом сообщает Defense News.

Вместе в Берлине уточнили, что одним из наиболее вероятных кандидатов на замену может стать обновленный Eurofighter Typhoon.

По словам представителей Lockheed Martin, уведомления об исключении из тендера для Люфтваффе они пока не получали.

Ранее стало также известно, что первые истребители ВВС США пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II могут списать уже через несколько лет.