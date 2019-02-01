НАТО обвинила Россию в несоблюдении ДРСМД

Союзники по НАТО 4 декабря прошлого года заявили, что Россия разработала и ввела в эксплуатацию ракетную систему 9 М729, которая нарушает Договор о РМСД и влечёт серьёзные риски для евроатлантической безопасности, заявили в организации.

В НАТО отметили, что после этого сообщения американская сторона и другие союзники оставались открытыми для диалога.

«Страны-члены организации выражают сожаление, что РФ продолжает отрицать нарушение ДРСМД и отказывается провести полную проверку соответствия обязательствам», — говорится в сообщении.

В связи с этим Соединённые Штаты приняли решение о приостановке своих обязательств по документу и направляют уведомление о выходе из него в соответствии со статьёй XV Договра.

По словам организации, союзники полностью поддержали это решение.

«Если Россия не выполнит свои обязательства путём уничтожения всех своих систем 9 М729, тем самым вернувшись к полному и поддающемуся проверке соблюдению ДРСМД до того, как выход США вступит в силу через шесть месяцев, она будет нести единоличную ответственность за прекращение действия договора», — подчеркнули в НАТО.

Там также отметили, что организация по-прежнему стремится к конструктивным отношениям с Россией, и призвали страну использовать оставшиеся шесть месяцев для возвращения к выполнению условий документа.

Ранее News.ru писал, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам американского президента Дональда Трампа, вслед за этим США начнут процедуру выхода из соглашения.