В Лондоне заявили о нехватке денег на новое оружие

Дефицит в 7 миллиардов фунтов стерлингов обнаружил парламентский комитет по распределению государственных средств в программе закупки новых вооружений британского министерства обороны.

"В мае 2018 года мы говорили, что у минобороны нет достаточных средств для закупки и обслуживания необходимого оснащения. В настоящее время прогнозируемый на ближайшие десять лет дефицит относительно плана (перевооружения вооруженных сил страны) составляет 7 миллиардов фунтов стерлингов. Дефицит может вырасти до 14,8 миллиарда фунтов, что делает план слишком оптимистичным", — говорится в полученном РИА Новости докладе комитета.

Парламентарии делают вывод, что дефицит образовался из-за того, что минобороны не прислушалось к их рекомендациям и продолжило откладывать "трудные решения", которые могли бы сделать план перевооружения реалистичным. Ранее комитет предлагал часть оборонных программ приостановить, для части перенести сроки реализации, а часть сделать не столь масштабными.

"Накапливание проблем и продолжающиеся трудности с реализацией плана привели к тому, что (в минобороны) стали приниматься лишь краткосрочные решения, которые только ухудшили долгосрочный прогноз. В результате возникла ситуация неопределенности как для минобороны, так и для промышленности (которая выполняет оборонные заказы). Учитывая наш скептицизм относительно способности минобороны прогнозировать изменение цен (на закупаемое оборудование), мы сомневаемся, что министерство способно согласовать в полной мере вопросы о том, какое финансирование им необходимо", — считают авторы доклада.

Они обратили внимание на то, что под угрозу выполнения попали несколько программ, в том числе и одна из самых дорогих — по закупкам новых истребителей F-35.