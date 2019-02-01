Пентагон рассказал о критических дефектах F-35

Пентагон выявил критические проблемы у американского истребителя пятого поколения F-35. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на доклад ведомства.

В ходе испытаний военные пришли к выводу, что версия F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой прослужит всего лишь 2100 летных часов, что составляет примерно четверть ожидаемого срока службы в 8000 часов. Это означает, что часть самолетов, каждый из которых обошелся в примерно 100 миллионов долларов, спишут уже в 2026 году.

Эксперты также считают, что точность встроенного пулемета F-35A является неприемлемой и не соответствует техническим стандартам, прописанным в контракте.

Генерал-майор ВВС США в отставке и директор по эксплуатационным испытаниям Роберт Бехлер сообщил в документе, что у воздушного судна также есть серьезные программные ошибки.

"Автономная логистическая информационная система (ALIS), разработанная компанией Lockheed Martin и предназначенная для повышения эффективности технического обслуживания и летных операций, все еще не работает должным образом", — отметил он.

В отделе по эксплуатационным испытаниям и оценке Министерства обороны США подчеркнули, что предоставляемые ALIS данные часто являются неполными или совершенно неверными. По мнению специалистов, "в стрессовых условиях" это может помешать способности быстро реагировать на противника.

Более того, эксперты отметили неудобства в эксплуатации системы — часто автоматизированные функции требуют ручного ввода. В свою очередь, исправление данных отнимает много времени и ведет к переносу начала полета или вовсе его отмене.

В конце октября прошлого года Пентагон приостановил полеты около двадцати истребителей F-35 из-за проблем с топливной системой. Месяцем ранее американское военное ведомство также приостанавливало полеты самолетов этого типа, чтобы исследовать возможные неполадки после крушения F-35 в Южной Каролине.

В свою очередь, исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан нецензурно высказывался о F-35 и заявил, что в корпорации Lockheed Martin не знают, как осуществить программу создания истребителя пятого поколения.

Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II стала самой дорогостоящей в истории производства оружия, Соединенные Штаты потратили на нее около полутора триллиона долларов. Разработчики превысили первоначально запланированные расходы на сотни миллиардов долларов, а истребитель ввели в строй на семь лет позже, чем предполагалось.