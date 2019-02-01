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Россию вооружили «кукурузниками» образца 1947-го года 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В ведение Министерства обороны РФ поступили несколько самолётов Ан-2, более известных в народе под названием «кукрузник», сообщает "Фонтанка" со ссылкой на газету «Красная Звезда». Воздушные суда ведомство получило в рамках государственного заказа.
В инфографике от сотрудника издания, не указано какое количество самолётов поступило в распоряжение Минобороны, а также в какую часть они были направлены. Автор сообщения отмечает, что кроме кукурузников, заказ предусматривал также приобретение пассажирского самолёта Ту-154М.
Ан-2 — советский многоцелевой самолёт, впервые выпущенный в 1946 году. Во многих странах до сих пор используется в сельскохозяйственных, спортивных, транспортных целях, а также состоит на вооружении в военно-воздушных силах. Некоторые экземпляры уже летают более 40 лет и имеют свыше 20 тысяч часов налёта. Ан-2 производился в СССР, Польше, сегодня его до сих пор продолжают собирать в КНР. «Кукурузник» занесён в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолёт, который выпускается уже более 60 лет.
Комментарии2
Армия , Министерство обороны , Фонтанка.Ру
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