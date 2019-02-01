Россию вооружили «кукурузниками» образца 1947-го года

В инфографике от сотрудника издания, не указано какое количество самолётов поступило в распоряжение Минобороны, а также в какую часть они были направлены. Автор сообщения отмечает, что кроме кукурузников, заказ предусматривал также приобретение пассажирского самолёта Ту-154М.

Ан-2 — советский многоцелевой самолёт, впервые выпущенный в 1946 году. Во многих странах до сих пор используется в сельскохозяйственных, спортивных, транспортных целях, а также состоит на вооружении в военно-воздушных силах. Некоторые экземпляры уже летают более 40 лет и имеют свыше 20 тысяч часов налёта. Ан-2 производился в СССР, Польше, сегодня его до сих пор продолжают собирать в КНР. «Кукурузник» занесён в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолёт, который выпускается уже более 60 лет.