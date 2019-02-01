Конец ДРСМД: США пожаловались союзникам на Россию

Вашингтон подозревает Москву в расширении развертывания ракетных систем 9M729. По информации The Wall Street Journal, США рассказали союзникам, что Россия якобы развернула еще один — четвертый — дивизион данного типа вооружений. Москва и Вашингтон не могут достигнуть прогресса в обсуждении ДРСМД. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что уровень конфликтного потенциала в мире достиг очень опасной отметки.

США заподозрили Россию в расширении развертывания ракетных систем 9M729, пишетThe Wall Street Journal со ссылкой на неназванных западных чиновников.

«Недавно США проинформировали западных союзников, что Россия сейчас развернула четыре дивизиона крылатых ракет 9M729, что больше, чем три дивизиона, которые, как утверждалось, были у России несколько месяцев назад», — пишет американская газета.

Напомним, осенью 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон обосновывает свое решение тем, что Москва якобы нарушает условия ДРСМД. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что обвинения являются голословными, а РФ придерживается выполнения своих обязательств.

Минобороны РФ совместно с российским МИД в январе провело брифинг для военных атташе и СМИ, на котором была предоставлена информация о ракете, ставшей основным момент, на котором акцентирует внимание Вашингтон. Сообщалось, что 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность и не нарушает условий соглашения.

При этом ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть 60 дней, чтобы «вернуться к выполнению» ДРСМД. По его словам, если этого не произойдет, Штаты прекратят исполнять свои обязательства по договору. В Вашингтоне уточнили, что это может произойти уже 2 февраля.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам встречи с замгоссекретаря США Андреа Томпсон заявил, что Москва продолжит работать над спасением ДРСМД после приостановки Вашингтоном своих обязательств по соглашению.

По его словам, в ходе прошедших переговоров с Томпсон стороны не продвинулись в обсуждении договора. «Мы констатируем это не просто с сожалением, но с глубокой озабоченностью за судьбу договора, за судьбу европейской международной безопасности», — сказал Рябков.

Двусторонняя встреча состоялась в Пекине, где завершила работу конференция стран «ядерной пятерки» — России, Китая, Великобритании, Франции и США.

По его словам российского дипломата, от согласования совместного заявления пришлось отказаться из-за «дефицита взаимного доверия» между членами «ядерной пятерки», возникшего на фоне последних событий в мире. Все это российский дипломат назвал «беспрецедентным вызовом для данного формата».

«С момента предыдущей встречи в Вашингтоне в 2016 году ситуация в сфере международной безопасности не только не стабилизировалась, но продолжала деградировать. Уровень конфликтного потенциала достиг очень опасной отметки», — заявил Рябков.

По его словам, наблюдается «явное снижение уровня стратегической стабильности на фоне попыток раскачать и демонтировать с большим трудом сформированную архитектуру режимов нераспространения и контроля над вооружениями». Так, некоторые страны вносят «опасные изменения» в свои доктрины, что ведет к «понижению порога использования ядерного оружия» и оказывает негативное влияние на международную безопасность.

«Тревожные тенденции сказываются и на ситуации вокруг Договора о нераспространении ядерного оружия. Происходит раскачивание его режима, что чревато самыми серьезными последствиями с точки зрения перспектив нераспространения, — заявил Рябков. — Мы считаем, что необходимо направить от имени «пятерки» сильный и отчетливый сигнал о нашем ответственном и конструктивном отношении к решению актуальных проблем в сфере ядерного разоружения и нераспространения, включая сохранение и совершенствование системы контроля над ракетно-ядерными вооружениями».

При этом «пятерка», полагает замглавы МИД России, должна также продемонстрировать готовность вести диалог по всем этим вопросам не только с ядерными державами, но и остальными странами.

Проводимую в Пекине конференцию дипломат назвал очень полезной, поскольку каналов общения, по крайней мере с американской стороной, мало, а контакты носят «эпизодический, если не сказать спорадический характер». «Собраться на этом уровне в составе межведомственных делегаций и основательно поговорить о наболевшем, я думаю, очень правильно и важно», — отметил Рябков, добавив, что разговор идет непростой, Китай дает «нелицеприятные оценки» некоторым аспектам поведения США.