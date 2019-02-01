Немецкое правительство запретило компании Rheinmetall разрабатывать совместно с Украиной мобильный зенитно-ракетный комплекс, об этом в интервью агентству "Оборонно-промышленный курьер" заявил заместитель директора киевского предприятия "Арсенал" Александр Клочко.
"Мы пытались в свое время создать такой подвижный комплекс, который очень бы усложнил возможные атаки вражеской авиации на наши позиции, потому что этот комплекс был бы блуждающим и прячущимся в разных балках и окопах. И после первых десяти сбитых самолетов таким комплексом враг бы не очень захотел летать безнаказанно и иметь превосходство в воздухе", — заявил Клочко.
По его словам, предприятие попыталось разработать такой комплекс вместе с немецкой компанией Rheinmetall, которая занималась созданием шасси, а также систем целеуказания и сопровождения.
"Но, наши друзья немецкие, правительственные, запретили им делать это с Украиной", — посетовал Клочко, добавив, что дальнейшая разработка комплекса будет вестись в кооперации с малыми украинскими предприятиями.
Ранее член Общественного совета при Минобороны России, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявлял о том, что украинские средства ПВО, которые представлены еще советскими комплексами, имеют истекшие сроки испытания, а их эксплуатация представляет серьезную опасность для самолетов, которые следуют через воздушное пространство страны.