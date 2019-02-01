Германия запретила разработку совместного с Украиной ЗРК

Немецкое правительство запретило компании Rheinmetall разрабатывать совместно с Украиной мобильный зенитно-ракетный комплекс, об этом в интервью агентству "Оборонно-промышленный курьер" заявил заместитель директора киевского предприятия "Арсенал" Александр Клочко.

"Мы пытались в свое время создать такой подвижный комплекс, который очень бы усложнил возможные атаки вражеской авиации на наши позиции, потому что этот комплекс был бы блуждающим и прячущимся в разных балках и окопах. И после первых десяти сбитых самолетов таким комплексом враг бы не очень захотел летать безнаказанно и иметь превосходство в воздухе", — заявил Клочко.

По его словам, предприятие попыталось разработать такой комплекс вместе с немецкой компанией Rheinmetall, которая занималась созданием шасси, а также систем целеуказания и сопровождения.