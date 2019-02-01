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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю 

RT на русском 41 минуту назад
Разведывательную деятельность вдоль российских границ вели за неделю 23 летательных аппарата. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Как отмечает издание, за последнюю неделю российские истребители дежурных сил ПВО четыре раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
Нарушений воздушного пространства России допущено не было.
Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата американского самолёта-разведчика P-8A Poseidon.
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Армия , Видео , Министерство обороны
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