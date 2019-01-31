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У России появился шанс для продажи Индии новых Ил-76 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия может заключить контракт на поставку новых военно-транспортных самолетов Ил-76 Индии, так как та собирается приобрести две электронные системы дальнего радиолокационного обнаружения Phalcon у Израиля, которые до сих пор устанавливались на российские носители.
Индийская армия собирается приобрести еще две системы радиолокационного обнаружения Phalcon. Эти системы уже есть у Индии — первые три были приобретены в 2009-2011 годах в рамках сделки между Индией, Израилем и Россией. Системы устанавливались на российские самолеты Ил-76, сообщает Times of India.
Предполагалось приобретение еще нескольких подобных радаров, однако тогда минфин Индии выступил против их покупки в связи с высокой стоимостью. Сейчас к этому вопросу вновь вернулись.
Таким образом, становится возможным и приобретение Индией у России транспортников Ил-76, на базе которых созданы российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. При этом электронный радар для самолета Индия собирает приобретать у Израиля, так как считает его лучше российского.
Индия нуждается в приобретении таких систем в связи с отставанием в этой сфере от Китая и Пакистана. У КНР сейчас около 30 таких радаров, а Пакистан недавно получил восемь китайских самолетов и шведский Saab-2000 с AWACS.
По состоянию на 2016 год ВВС Индии имеют на вооружении три Ил-76ТД с радаром Phalcon, еще 24 Ил-76МД и шесть Ил-78.
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Армия , Оружие , Минфин , Газета The Times , Израиль , Индия
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