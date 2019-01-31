У России появился шанс для продажи Индии новых Ил-76

Россия может заключить контракт на поставку новых военно-транспортных самолетов Ил-76 Индии, так как та собирается приобрести две электронные системы дальнего радиолокационного обнаружения Phalcon у Израиля , которые до сих пор устанавливались на российские носители.

Индийская армия собирается приобрести еще две системы радиолокационного обнаружения Phalcon. Эти системы уже есть у Индии — первые три были приобретены в 2009-2011 годах в рамках сделки между Индией, Израилем и Россией. Системы устанавливались на российские самолеты Ил-76, сообщает Times of India.

Предполагалось приобретение еще нескольких подобных радаров, однако тогда минфин Индии выступил против их покупки в связи с высокой стоимостью. Сейчас к этому вопросу вновь вернулись.

Таким образом, становится возможным и приобретение Индией у России транспортников Ил-76, на базе которых созданы российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. При этом электронный радар для самолета Индия собирает приобретать у Израиля, так как считает его лучше российского.

Индия нуждается в приобретении таких систем в связи с отставанием в этой сфере от Китая и Пакистана. У КНР сейчас около 30 таких радаров, а Пакистан недавно получил восемь китайских самолетов и шведский Saab-2000 с AWACS.

По состоянию на 2016 год ВВС Индии имеют на вооружении три Ил-76ТД с радаром Phalcon, еще 24 Ил-76МД и шесть Ил-78.