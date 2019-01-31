Бывшего президента ЮАР назвали тестем офицера ГРУ

Руслан Горринг, уволенный с поста первого заместителя директора «Росгеологии» после скандального видео, служил в военной разведке и женат дочери бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы. Об этом Znak.com рассказал лично знакомый с Горрингом источник; сам мужчина в беседе с изданием это опровергает.

Горринг, по информации источника, окончил Военный университет Минобороны — выпускники этого заведения служат и работают во всех российских спецслужбах, органах законодательной и исполнительной власти. После выпуска он попал в Главное управление Генштаба ВС России , более известное как ГРУ

Собеседник издания утверждает, что Горринг занимался военно-технической разведкой вместе с Романом Пановым , нынешним директором «Росгеологии», был командирован в ЮАР на 10 лет и организовывал визиты в эту страну Сергея Иванова , который был министром обороны, вице-премьером и руководителем администрации президента , а ныне является спецпредставителем главы государства по вопросам экологии.

«В тот момент, когда России нужно было стратегически усилить свои позиции в Африке, Руслан "совершил акт самопожертвования", женившись на дочери экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы», — отмечает источник.

По его данным, в качестве свадебного подарка Зума, многоженец и отец 18 детей, возглавлявший республику с 2009-го по 2018 год, преподнес новоиспеченному тестю два алмазных месторождения (ЮАР — один из лидеров мировой алмазодобычи — прим. «Ленты.ру» ). Одно из них Горринг якобы продал некой российской компании ориентировочно за 100 миллионов долларов и за счет этого разбогател, а после 10-летней командировки его отправили «на заслуженный отдых» в «Росгеологию», заключает собеседник Znak.com.

Издание подчеркивает, что не имеет других доказательств родства Горринга с Зумой, но приводит выдержку из статьи « Комсомольской правды », в которой говорится, что россиянин «успел в Южной Африке жениться на местной чернокожей уроженке». Газета также упоминала об алмазном бизнесе топ-менеджера в Африке.

Об увольнении Горринга из Росгеологии было объявлено 29 января после того, как в сети распространилась часть видеотрансляции с его участием. В ходе нее Горринг, играя дома в сетевой шутер, в нецензурных выражениях общался с подчиненной, обязывая ее «стучать», и хвастался своими сексуальными отношениями на работе. После скандала сообщалось, что мужчина менял фамилию и фигурировал в уголовном деле о крупной взятке.