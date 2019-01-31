Пакистан готовит ядерную «Победу»

Пакистан провёл очередной успешный запуск тактической ракеты «Наср» («Победа») класса «поверхность-поверхность». В ходе испытаний военные проверили возможность ракеты маневрировать на всём этапе полёта, включая подлёт к цели.

Ракета способна преодолеть любую систему ПРО в регионе, а также те образцы, которые находятся в разработке. Она относится к ракетам малой дальности двойного назначения, то есть способна нести обычный и ядерный боезаряды массой до 400 кг. Радиус действия «Наср» составляет около 70 км.

Предыдущие испытания ракеты прошли 24 января. Они оказались успешными, сообщает ТАСС

Ранее News.ru писал, что Вашингтон начал производить ядерные боеголовки малой мощности. Разработка предназначена для Военно-морских сил США. Принятие на вооружение запланировано на конец 2019 финансового года. W76−2 создаётся на основе W76−1, установленной на баллистических ракетах для подводных лодок семейства Trident