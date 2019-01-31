Действия отогнавшего истребитель НАТО российского летчика раскритиковали в Сети

Су-27 ВКС России оттеснил истребитель НАТО от правительственного самолета РФ. Видео: Fighterbomber pic.twitter.com/rurFqfuqoa— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 31 января 2019 г. Интернет-пользователи, посмотревшие появившуюся в Сети видеозапись с Су-27, отогнавшим натовский истребитель от самолета Специального летного отряда «Россия», устроили жаркие споры по поводу профессионализма российского летчика.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях в четверг, самолет альянса приближается к правительственному лайнеру, однако в этот момент к нему вплотную подлетает Су-27 и вынуждает истребитель резко уйти в сторону.

«Потрясающе красивую сценку разыграл перед нами истребитель Су-27. Легким движением крыла отогнал супостата от российского правительственного самолета. Видео настолько эффектное, насколько и совершенно бессмысленное», — пишет Telegram-канал «Взгляд человека в лампасах».

«Ну отогнал — и что? F-15 летел в паре сотен метров от российского правительственного борта. Он представлял угрозу с точки зрения безопасности полета? Нет. Угрожающе маневрировал? Нет. Может быть, ликвидирована потенциальная угроза атаки по правительственному борту? Опять же нет. На пилонах F-15 отлично заметны ракеты, эффективно работающие по цели на расстоянии в десятки, а то и сотни километров», — говорится в сообщении.

По мнению автора заметки, Су-27 ВКС России «совершил эффектный и очень опасный жест».

«Спасибо летчику F-15 за его прекрасную реакцию — а то находящийся на борту правительственного лайнера наблюдатель сделал бы еще более эффектную видеозапись», — добавил «человек в лампасах».

В сообщении подчеркивается, что реальную угрозу натовскому истребителю представляет второй, невидимый для наблюдателя Су-27 (на перехват, как правило, ходит пара), который держит истребитель НАТО на прицеле.

Многие комментаторы, однако, уверены, что действия российского летчика являются профессиональными, они восхитились маневренностью и мощью Су-27, а также внешним обликом самолета.

«Мощь мощнейшая! Браво, парни!» — пишет @Ukd0CUeeDDpM8vi.

«Пусть натовцы скажут спасибо, что не уничтожил, кто ж лезет к президентскому борту номер 1 одной из мощнейших (в военном плане) стран мира? Россия да, не так богата, как США или Китай, но армия у России качественная», — пишет пользователь с ником Diana Br.

«Сильно! И наш покрасивее будет!» — заметил @JCBuOpQzNiMOerr.

«Нечего натовцам из себя воображать Рэмбо, всегда найдется тот, кто накостыляет по полной!» — пишет mcd1.

«Так с ними и надо. Красотой и мощью», — подчеркнул @ocenka_8512.

«Это реально круто», — отметил @Uc91eOBMXGv2JnS.

По информации РИА «Новости», инцидент, попавший на видео, снят в июне 2017 года. Самолеты альянса хотели сопроводить борт, когда он следовал в Калининград.