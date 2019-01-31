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Фрегат «Адмирал Горшков» форсировал минное заграждение на учениях в Баренцевом море 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" на учениях в Баренцевом море форсировал минное заграждение. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Северного флота.
"Экипаж фрегата во взаимодействии с корабельной тральной группой Кольской флотилии разнородных сил экипаж фрегата провел учения по форсированию минного заграждения, а также по проводке корабля по протраленному фарватеру", — сообщили на флоте.
Также во время якорной стоянки у острова Кильдин экипаж "Адмирала Горшкова" провел тренировки по охране и обороне корабля на незащищенном рейде с выполнением практического гранатометания.
В полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море фрегат вышел в конце прошлой недели. За это время экипаж корабля успешно провел ряд учений по противолодочной и противовоздушной обороне, отработал взаимодействие с экипажами корабельных вертолетов Ка-27 и выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морским и береговым целям.
Фрегат "Адмирал Горшков" является первым надводным кораблем — носителем крылатых ракет "Калибр" на Северном флоте. Он неоднократно совершал межфлотские переходы из Балтийского моря в Баренцево и Белое моря для испытаний комплексов зенитного, ракетно-артиллерийского и минно— торпедного вооружения в морских полигонах Северного флота. В 2017 и в 2018 годах фрегат принимал участие в Главном военно-морском параде на Кронштадском рейде в Финском заливе.
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