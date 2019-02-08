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Видео: вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль 

Российская Газета + ещё 12 1 час назад
Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота отработали посадку на идущие корабли в открытом море. Тренировки проходили днем и ночью в сложных метеоусловиях, при снеге и сильном ветре.
Вертолеты садились на палубу корветов проекта 20380 и новейшего сторожевого корабля "Ярослав Мудрый". В общей сложности за время учения летчики выполнили более 60 посадок на корабли, сообщили в Минобороны России.
— Ночные полеты занимают особое место в программе подготовки экипажей вертолетов. Каждый пилот должен обладать навыками управления вертолетом в условиях ограниченной видимости, когда необходимо выполнить полетное задание, осуществить безопасные взлет и посадку на палубу корабля, ориентируясь исключительно по приборам, — рассказали военные.
Также в рамках тренировки были отработаны тактические приемы поиска подлодок, слежения за ними и уничтожения субмарин бомбами. Ассистировали летчикам подлодки Балтийского флота.
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Армия , Видео , Оружие
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