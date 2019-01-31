Колумбия перебросила колонну бронетехники на границу с Венесуэлой

#AHORA Así es el movimiento militar en La Parada, norte de Santander, Colombia. Los tanques van en dirección hacia el Puente Internacional Simón Bolívar, que une a Colombia y Venezuela por el Táchira. #29Ene



Video cortesía del diputado Franklyn Duarte. pic.twitter.com/THNEUa2oxV— VPItv (@VPITV) 30 января 2019 г. В Сети появилось видео, на котором можно увидеть боевую машину ЕЕ-9 Cascavel. Национальная армия этого латиноамериканского государства не имеет тяжелой гусеничной бронетехники, поэтому трехосные "колесные танки" бразильского производства можно считать самыми мощными в ее арсеналах.

Правда, необходимо учитывать их тонкую 16-мм броню и то, что штатное вооружение — 90-мм пушки — бессильны против Т-72Б1В Венесуэлы. Они могут бороться разве что с устаревшими французскими AMX-30V, AMX-13C и английскими FV101 Scorpion.

Кроме пушки ЕЕ-9 вооружен еще двумя пулеметами: спаренным 7,62-мм и установленным на башне зенитным калибра 12,7 мм. Боевая масса -13 400 кг. Скорость по шоссе — до 100 км/ч. Запас хода около 1000 км. Экипаж насчитывает троих военнослужащих.

Всего в составе сухопутных имеется более 120 таких боевых машин.

Среди передвигающейся ночью техники на видеокадрах можно также заметить бронетранспортеры Engesa EE-11 Urutu бразильского производства.

В настоящее время колумбийцы эксплуатируют около шести десятков таких БТР с колесной формулой 6х6. Их вес — по 14 т.

Мощность двигателя — 260 л.с. Максимальная скорость — 105 км/ч. Запас хода — 850 км. Вместимость — 13 человек.

Бронетранспортеры вооружены 7,62-мм пулеметами и значительно проигрывают венесуэльским БТР-80А с 30-мм пушками.

Также колумбийские войска имеют еще более полутора сотен единиц другой бронетехники, например бронетранспортеры Commando, LAV III с 25-мм орудиями и М113, но о том, где сейчас находятся эти боевые машины, пока не сообщается.