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Индия захотела больше российских истребителей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Индия хочет подписать с Россией новый контракт, касающийся тяжелых многоцелевых двухместных истребителей Су-30МКИ. Об этом сообщает индийская газета Business Standard.
По данным ее источников, для устранения нехватки самолетов Военно-воздушные силы Индии намерены дополнительно запросить у Москвы помощь в создании еще одной эскадрильи. Отмечается, что Минобороны страны планирует подписать контракт на поставку индийской корпорации HAL (Hindustan Aeronautics Ltd) деталей и систем, необходимых для сборки дополнительных 18 истребителей в городе Насик (штат Махараштра).
Издание отмечает, что производство дополнительных Су-30МКИ может начаться после 2020 года. Тогда у HAL закончится действующий ныне контракт на выпуск этих истребителей по российской лицензии.
Су-30МКИ стал развитием семейства самолетов Су-30К (Су-30МК), созданных в начале 1990-х годов на базе двухместного учебно-боевого Су-27УБ. В настоящее время ВВС Индии располагают примерно 250 такими самолетами.
В апреле 2018 года сообщалось о выходе Индии из совместной с Россией программы FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Она предполагала создание первого индийского истребителя пятого поколения на основе российского многофункционального истребителя Су-57.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , Индия , Москва
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