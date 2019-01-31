На Украине задержали мужчину, запускавшего беспилотник над воинской частью

Украинские военные задержали мужчину, который запускал беспилотный летальный аппарат над воинской частью в Херсонской области, сообщил в четверг пресс-центр командования воздушных сил ВС Украины

"Так, 30 января, около 15.00 (16.00 мск) в Херсонской области над воинской частью Воздушных сил ВС Украины выявлен беспилотный летательный аппарат типа "крыло". Дежурному подразделению понадобилось всего 15 минут, чтобы найти и задержать оператора БПЛА, удалить пульт управления и сам аппарат", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, на беспилотнике была установлена камера с высоким разрешением. Управлял аппаратом житель Херсона, работник IT-компании. Мужчина сообщил, что беспилотники — это его хобби, а данный БПЛА он изготовил собственноручно и решил испытать его в местном парке в 400 метрах от воинской части. С задержанным работают правоохранители, добавили в пресс-центре.