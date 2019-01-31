Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине задержали мужчину, запускавшего беспилотник над воинской частью 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: Reuters
Украинские военные задержали мужчину, который запускал беспилотный летальный аппарат над воинской частью в Херсонской области, сообщил в четверг пресс-центр командования воздушных сил ВС Украины.
"Так, 30 января, около 15.00 (16.00 мск) в Херсонской области над воинской частью Воздушных сил ВС Украины выявлен беспилотный летательный аппарат типа "крыло". Дежурному подразделению понадобилось всего 15 минут, чтобы найти и задержать оператора БПЛА, удалить пульт управления и сам аппарат", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, на беспилотнике была установлена камера с высоким разрешением. Управлял аппаратом житель Херсона, работник IT-компании. Мужчина сообщил, что беспилотники — это его хобби, а данный БПЛА он изготовил собственноручно и решил испытать его в местном парке в 400 метрах от воинской части. С задержанным работают правоохранители, добавили в пресс-центре.
Последние новости
Путин назвал Орешкина туристом после поездки в Давос Есть трубопровод, который для Украины опаснее "Северного потока - 2" Каковы шансы Мадуро удержаться у власти
Комментарии
Армия , Войска , Украина
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО
Армия Оружие
Порошенко бросил новый вызов Кремлю
Украина В мире
Пока вы спали: Кто заплатит за газ в 1,5 раза больше
Общество
Сражение за Багдад: Россия выбивает США из Ирака
Ближний Восток В мире
Решилась судьба Арашукова
Криминал Происшествия
Богатства Арашукова попали на видео
Происшествия
Украина решила нанести удар «вглубь России»
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение