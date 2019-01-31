Полет уникального двойного истребителя сняли на видео

поднялся в небо США отреставрированный истребитель конца Второй Мировой войны F-82 Twin Mustang. Это уникальный по компоновке самолет: на одно крыло насажены два фюзеляжа.

Концепция двойного истребителя появилась в конце Второй Мировой войны, когда американским летчикам приходилось выполнять дальние перелеты к островам Японии . Сопровождая бомбардировщики, "Мустанги" и "Лайтинги" проводили в воздухе по восемь и более часов, после приземления летчиков часто приходилось вытаскивать из кабин — настолько они были обессилены. Решение проблемы нашли конструкторы — причем по-американски технологичное. Вместо того, чтобы изобретать двухместный истребитель, они соединили два истребителя в один.

В годы Второй Мировой войны промышленность США выпускала в день по пять истребителей P-51 Mustang, недостатка в фюзеляжах конструкторы не испытывали. Они взяли два корпуса серийных "Мустангов", соединив их общим крылом и стабилизатором. Экипаж увеличился до двух человек, причем пилотировал в основном левый летчик, а правый выполнял обязанности штурмана, ну и брал управление при необходимости, пишет Popular Mechanics.

Прототип F-82 поднялся в воздух в июле 1945 года и поучаствовать во Второй Мировой войне истребитель не успел. Зато много летал в небе Кореи. "Двойных Мустангов" сняли с вооружения в 1952 году по нетипичной для ВВС США причине — из-за нехватки запчастей. В 40-е годы, когда самолеты строились серийно, их не удосужились заказать, а в 50-е было уже поздно — эпоха поршневых истребителей закончилась. Всего было построено 272 самолета этого типа.

Самолет на видео поднялся в небо 28 января в Джорджии. Восстановил его и отправил в первый полет энтузиаст авиации Том Рейли.

Кстати

Российские летчики из пилотажной группы "Русские витязи" предпочли двухместные Су-30СМ однометным Су-35 по той же причине — во время дальних перелетов пилотировать по очереди легче.