Создание Украиной оружия, способного "ударить вглубь России", выглядит как ахинея и глупость, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Ранее заместитель директора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в своей статье для издания "Апостроф" написал, что ситуация в Азовско-Черноморском бассейне складывается для Украины крайне неблагоприятно, в связи с чем Киеву необходимо пытаться изменить баланс сил в свою пользу, разрабатывая оружие, способное "бить вглубь территории России". По его словам, речь идет о ракете "Нептун".
"Мы много слышим всякой ахинеи. Это заявление продиктовано не геополитическим расчетом, не стратегическими проработками и планами, а предстоящими президентскими выборами на Украине", — сказал РИА Новости Бобков.
По его словам, в украинской политической системе сложилась традиция по гонке за самым одиозным выражением или поступком.
"Это все абсолютная глупость, так как не соответствует с тем, какое социально-экономическое положение в стране. О каких разработках ракеты и полетах в глубину может идти речь, когда Украина находится на грани огромных социально-экономических проблем, которые бы давно поглотили страну, если бы не поддержка из-за рубежа", — подчеркнул вице-спикер.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".