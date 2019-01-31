В Крыму ответили на заявления Киева о новом оружии против России

Создание Украиной оружия, способного "ударить вглубь России ", выглядит как ахинея и глупость, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

Ранее заместитель директора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в своей статье для издания "Апостроф" написал, что ситуация в Азовско-Черноморском бассейне складывается для Украины крайне неблагоприятно, в связи с чем Киеву необходимо пытаться изменить баланс сил в свою пользу, разрабатывая оружие, способное "бить вглубь территории России". По его словам, речь идет о ракете "Нептун".

"Мы много слышим всякой ахинеи. Это заявление продиктовано не геополитическим расчетом, не стратегическими проработками и планами, а предстоящими президентскими выборами на Украине", — сказал РИА Новости Бобков.

По его словам, в украинской политической системе сложилась традиция по гонке за самым одиозным выражением или поступком.

"Это все абсолютная глупость, так как не соответствует с тем, какое социально-экономическое положение в стране. О каких разработках ракеты и полетах в глубину может идти речь, когда Украина находится на грани огромных социально-экономических проблем, которые бы давно поглотили страну, если бы не поддержка из-за рубежа", — подчеркнул вице-спикер.