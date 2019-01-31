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В России упразднили военные кафедры 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В четверг, 31 января, вступил в силу подписанный президентом России Владимиром Путиным закон об упразднении военных кафедр в вузах, передает РИА Новости.
Их заменили учебными военными центрами (УВЦ).
В августе прошлого года сообщалось, что студенты гражданских вузов смогут получить воинскую специальность без отрыва от основной учебы, совмещая ее с посещением УВЦ Минобороны.
Выпускники таких центров освобождаются от призыва, но могут пойти на контрактную службу.
Первый УВЦ создали на базе Военно-инженерного института Сибирского федерального университета. С февраля аналогичные центры будут действовать по всей стране. Каждый гражданский вуз будет заключать с УВЦ договор о сотрудничестве, в котором пропишут право студентов учреждения посещать центр раз в неделю.
Выпускники УВЦ будут принимать присягу и получать звание, а также военный билет с указанием их военно-учетной специальности. Продолжительность программы подготовки офицеров в новых центрах составляет 2,5 года, сержантов — 2 года, рядовых солдат — 1,5 года.
Чтобы поступить в учебный центр Минобороны, потребуется пройти конкурсный, в том числе медицинский, отбор.
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Армия , Войска , Владимир Путин , РИА Новости
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