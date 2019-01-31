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В России восхитились немецкой БМП 

Lenta.ru 13 минут назад
Фото: Rheinmetall Defence
Немецкая боевая машина пехоты (БМП) Lynx получила корпуса из высококачественной стали с дополнительными модулями композитного бронирования, которые защищают от 25-миллиметровых подкалиберных бронебойных снарядов на дистанции до полукилометра, и на испытаниях вышла на пятый уровень защиты по стандартам НАТО, пишет «Звезда».
«Немецкая БМП, при всех свои минусах, обладает очень ценным качеством — это отличная машина поддержки. Она способна подавлять огневые точки противника, при этом своим бронированным корпусом прикрывает бойцов от легкого стрелкового оружия», — считает военный эксперт Алексей Леонков.
Еженедельник отмечает, что Lynx оснащен дистанционно управляемым боевым модулем Lance с 30-миллиметровой или 35-миллиметровой автоматической пушкой, а в боекомплекте к стволам идут снаряды с программируемым взрывателем. Кроме пушек в Lance предусмотрены курсовой 7,62-миллиметровый пулемет и израильская двухзарядная противотанковая пусковая установка Spike-LR.
Представленная в июне 2016 года консорциумом немецких компаний Rheinmetall и KMW (Krauss-Maffеi Wegman) машина Lynx планируется выпускать в легком (38 тонн) ударном варианте KF31 и тяжелой (44 тонны) версии KF41. В первом случае БМП вмещает шесть десантников, во втором — девять.
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Армия , Оружие , НАТО
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