Российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО

В Сети появилось видео красивого маневра Су-27 ВКС России: самолет жестко отогнал истребитель НАТО, подошедший слишком близко к правительственному самолету РФ.
Су-27 ВКС России оттеснил истребитель НАТО от правительственного самолета РФ. Видео: Fighterbomber pic.twitter.com/rurFqfuqoa— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 31 января 2019 г.
Охрана "борта № 1" и других самолетов правительственного авиаотряда "Россия" — одна из обязанностей ВКС. Помимо статусных функций, истребители выполняют реальную боевую задачу: защитить вверенный борт от нападения с воздуха и земли. Причем любой ценой — если по охраняемому объекту выпущена ракета, пилот истребителя обязан подставить под удар свой самолет, рискую жизнью.
В данном случае все обошлось: истребитель F-16 поспешно отвернул в сторону и отошел на почтительное расстояние. Если бы его пилот чуть замешкался, столкновение было бы неминуемо. Именно самоотверженность российского летчика, его готовность идти да конца и победить любой ценой вызвала восторг у зрителей.
— Это просто мощно. Прям вот мощь мощняцкая. Без лишних разговоров и реверансов, — написал Domichev.
— Парняга — стальной, — согласен с ним sergei_badyuk.
— Как красиво! Аккуратно и очень настойчиво, — восхищен diver_77.