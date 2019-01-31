Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видео: российский Су-27 жетско отогнал истребитель НАТО 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
В Сети появилось видео красивого маневра Су-27 ВКС России: самолет жестко отогнал истребитель НАТО, подошедший слишком близко к правительственному самолету РФ.
Охрана "борта № 1" и других самолетов правительственного авиаотряда "Россия" — одна из обязанностей ВКС. Помимо статусных функций, истребители выполняют реальную боевую задачу: защитить вверенный борт от нападения с воздуха и земли. Причем любой ценой — если по охраняемому объекту выпущена ракета, пилот истребителя обязан подставить под удар свой самолет, рискую жизнью.
Самолет США провел разведку вблизи российской базы
В данном случае все обошлось: истребитель F-16 поспешно отвернул в сторону и отошел на почтительное расстояние. Если бы его пилот чуть замешкался, столкновение было бы неминуемо. Именно самоотверженность российского летчика, его готовность идти да конца и победить любой ценой вызвала восторг у зрителей.
— Это просто мощно. Прям вот мощь мощняцкая. Без лишних разговоров и реверансов, — написал Domichev.
— Парняга — стальной, — согласен с ним sergei_badyuk.
— Как красиво! Аккуратно и очень настойчиво, — восхищен diver_77.
Российская Газета: последние новости
Bloomberg: На новейшем авианосце США проблемы с запуском самолетов Три самолета США провели разведку у берегов Крыма США не смогли купить украинский танк
Комментарии279
Армия , Видео , Оружие , НАТО
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО
Армия Оружие
Порошенко бросил новый вызов Кремлю
Украина В мире
Пока вы спали: Кто заплатит за газ в 1,5 раза больше
Общество
Сражение за Багдад: Россия выбивает США из Ирака
Ближний Восток В мире
Решилась судьба Арашукова
Криминал Происшествия
Богатства Арашукова попали на видео
Происшествия
Украина решила нанести удар «вглубь России»
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение