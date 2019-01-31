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Гуайдо снова рассказал о тайных переговорах с военными 

Lenta.ru 17 минут назад
Фото: Reuters
Лидер оппозиции Венесуэлы и спикер парламента Хуан Гуайдо, объявивший себя временным главой государства, рассказал о тайных встречах с венесуэльскими военными. Об этом он рассказал в издании The New York Times.
По словам Гуайдо, оппозиция тайно встречалась с представителями армии и сил безопасности Венесуэлы.
«Мы предложили амнистию всем, кто признан невиновным в преступлениях против человечности», — заявил он.
Оппозиционный лидер отметил, что военная поддержка является решающей силой в процессе смены власти.
28 января Гуайдо уже сообщал о том, что ведет тайные переговоры с военными и чиновниками для отстранения Мадуро. Позже США призвали военных Венесуэлы перейти на сторону оппозиции.
23 января на фоне массовых протестов Гуайдо провозгласил себя временным главой государства и призвал Мадуро сложить с себя полномочия и провести новые выборы. В его поддержку высказались США, Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция и Белоруссия поддержали Мадуро.
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Армия , Латинская Америка , Венесуэла
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