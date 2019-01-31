Нету веры бундесверу. Немецкую армию признали самой слабой в истории

Внимание, внимание! Говорит Германия . Сегодня здесь у бундесвера надежды нет, любви и веры. И никакой войны не нужно. Немецкая армия разгромлена по законам мирного времени. Уполномоченный бундестага по оборонным делам Ханс-Петер Бартельс в годовом отчете об их состоянии назвал вооруженные силы страны самыми слабыми в ее истории. "Чрезвычайный упадок", — были его слова. Это хорошо, что ФРГ уже оккупирована. Появись еще желающие, и они легко дошли бы до Берлина.

Здесь такого с сороковых прошлого века не случалось, чтобы отступление по всем фронтам сразу. Ни тебе личного состава — пополнение на рекордно низком уровне. Ни тебе вменяемых офицеров — одни ушли, а те не тянут. Ни тебе военной техники. Менее 50% танков, самолетов и кораблей способны выполнять боевые задачи. Остальные даже на учения уже не пошлешь. Только в виде декорации. И то к проигранному сражению. И ведь поставки идут. Но только треть из того, что попало в их арсеналы, гаражи и ангары в 2017-м, пригодно к эксплуатации. В общем, ни сил, ни средств. Да и с боевым духом не вполне. А в иных казармах и моральный попахивает.

"Армия, которая не воюет, разлагается". Бисмарк об этом еще когда предупреждал. Он, правда, и подумать не мог, что когда-нибудь ей просто нечем будет это делать. Можно представить, как он теперь переворачивается. И уже не надо показывать пальцем, из-за кого. Все и так знают, что это министр обороны Урсула фон дер Ляйен. А толку? Если канцлер по-прежнему Меркель, а они — подруги. Говорит вроде правильные милитаристские вещи. Мол, действовать необходимо с позиции силы. Действуют. Как могут. За два года — за пятьсот только известных случаев сексуального насилия в армии. Что имеют. Другого-то орудия им не дают.

И все еще непонятно, чем они хотели поднять вооруженный мятеж. Хотя все еще загадка и кто эти "они". Известно только, что некий "нацистский бунт" неких офицеров подавили в зародыше. Даром что ли Урсула по первой профессии — врач-гинеколог. Знает и как устроить мнимую беременность, и как от нее успешно избавиться. Но вот с рефлексами даже она справиться не в состоянии. Психология — не ее специфика. А их так и тянет на место преступления. Туда, обратно, откуда их теперь точно никто не прогонит. Они опять, как бывало, стоят группировкой в Прибалтике.

Впрочем, так, да не так. Во-первых, сейчас это абсолютно безопасно. Не бьют русские лежачего. Во-вторых, на прибалтийском фоне и фон дер Ляйен — полководец. В мире осталось так мало стран, где Германию считают военной державой. Нашли, правда, они еще одно такое место. Берлин готов отправить свои боевые корабли в Черное море, чтобы помочь Украине с "деэскалацией и сдерживанием российской агрессии", заявил в немецком МИДе некто Зильберт. Он у них уполномоченный по постсоветскому пространству.

Вот и думай теперь: то ли он, пока общался с ходоками из Киева, пропустил доклад тоже уполномоченного, но в бундестаге и по военным делам. То ли у них правая рука не знает, что скрутила левая. То ли у них в одно ухо влетает, а до другого даже не доходит. Что корабли-то небось последние.