Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У новейшего авианосца США нашли критическую проблему 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist Second Class Aidan P. Campbell
У самого дорогого авианосца ВМС США Gerald Ford стоимостью 13 миллиардов долларов зафиксировали 20 сбоев систем запуска и посадки самолетов во время операций на море — отказывала электромагнитная катапульта. Об этом заявили представители Пентагона.
Как пишет издание Bloomberg, корабль, который был принят на вооружение ВМС США в мае 2017 года, провел 740 испытательных полетов. И с этого времени и были отмечены отказы катапульт производства компании General Atomics. Полеты ненадолго приостанавливали и вносили коррективы. По утверждению представителей Пентагона, проблема запуска и посадки не связана с отсутствием на судне 11 функционирующих лифтов для подъема боеприпасов.
В статье издания отмечается, что хотя улучшения и произошли, проблемы продолжают преследовать корабль и его системы.
Кстати, это не первые неприятности новейшего авианосца. Чуть раньше у него выявили дефекты силовой установки, подъемников боеприпасов и других систем. Проблемы были в дефекте опорного подшипника одного из четырех гребных валов. Выяснили это в тот момент, когда корабль находился в море. В итоге, были вынуждены прервать программу испытаний. Из-за затрат на ремонт лимит стоимости авианосца превысили на 120 миллионов.
Что касается катапульт, то и раньше говорили, что им не хватает мощности, чтобы отправить в небо штурмовик F/A-18 Hornet с полной нагрузкой. А это основной самолет палубной авиации США.
Gerald Ford — первый в серии атомных авианосцев США нового поколения. Именно он должен заменить авианосцы типа Nimitz. Длина корабля — 337 метров, водоизмещение — 100 тысяч тонн.
Российская Газета: последние новости
Видео: российский Су-27 жетско отогнал истребитель НАТО Самолет ВМС США провел разведку вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии Три самолета США провели разведку у берегов Крыма
Комментарии
Армия , Оружие , Пентагон , США
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО
Армия Оружие
Полет уникального двойного истребителя сняли на видео
Армия Оружие
Порошенко бросил новый вызов Кремлю
Украина В мире
Пока вы спали: Кто заплатит за газ в 1,5 раза больше
Общество
Сражение за Багдад: Россия выбивает США из Ирака
Ближний Восток В мире
Решилась судьба Арашукова
Криминал Происшествия
Богатства Арашукова попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение