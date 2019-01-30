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Россия поставит Армении истребители СУ-30СМ 

Парламентская газета + ещё 3 5 часов назад
Фото: RU.WIKIPEDIA.ORG
Россия поставит Армении многоцелевые истребители СУ-30СМ. Об этом в среду сообщает агентство «Sputnik» со ссылкой на министерство обороны республики.
«Заключена соответствующая сделка о приобретении республикой Армения российских самолетов Су-30 СМ», — говорится в сообщении. При этом сумма сделки и число самолетов не сообщаются.
В военном ведомстве также сообщили, что в настоящее время на стадии реализации находится процесс приобретения вооружений в рамках ранее выделенного Россией кредита на 100 миллионов долларов.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , ИА Sputnik , Армения
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