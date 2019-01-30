Зенитчики Северного флота закрыли небо над Севморпутем

В учениях задействовали боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-300ПМ.

Учения по охране и обороне воздушного пространства Северного морского пути в своей зоне ответственности провели боевые расчеты модернизированного зенитного ракетного комплекса С-300 ПМ зенитного ракетного полка соединения ПВО Северного флота, дислоцированного на острове Южный архипелага Новая Земля.

Как сообщила пресс-служба флота, в ходе выполнения учебных задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов.

Воздушная обстановка и траектории полета ракет моделировалась при помощи электронного оборудования С-300ПМ и средств радиолокационного обнаружения воздушного противника.

Модернизированные зенитные ракетные комплексы С-300ПМ, стоящие на охране воздушного пространства в Арктике, способны гарантированно обнаружить и поразить средства воздушного нападения противника в радиусе до нескольких сотен километров.