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Зенитчики Северного флота закрыли небо над Севморпутем 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В учениях задействовали боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-300ПМ.
Учения по охране и обороне воздушного пространства Северного морского пути в своей зоне ответственности провели боевые расчеты модернизированного зенитного ракетного комплекса С-300 ПМ зенитного ракетного полка соединения ПВО Северного флота, дислоцированного на острове Южный архипелага Новая Земля.
Как сообщила пресс-служба флота, в ходе выполнения учебных задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов.
Воздушная обстановка и траектории полета ракет моделировалась при помощи электронного оборудования С-300ПМ и средств радиолокационного обнаружения воздушного противника.
Модернизированные зенитные ракетные комплексы С-300ПМ, стоящие на охране воздушного пространства в Арктике, способны гарантированно обнаружить и поразить средства воздушного нападения противника в радиусе до нескольких сотен километров.
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