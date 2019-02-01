Иран показал новый беспилотник

Презентация прошла на выставке вооружений «Эктедар» (Eqtedar), проходящей в Тегеране . Аппарат «Саеге-2» (Saegheh-2) внешне напоминает американский RQ-170 Sentinel, с которого, вероятно, и был скопирован.

Напомним, что американский беспилотник был приземлен Ираном на своей территории в декабре 2011 года. Иранским специалистам тогда удалось перехватить управление аппаратом, либо подсунуть ему ложные навигационные данные. Как это было сделано в точности неизвестно. Иранская сторона тогда сообщила, что управление дроном было прервано при помощи средств радиоэлектронной борьбы, после чего аппарат в автоматическом режиме должен был вернуться на базу в Афганистане, но не смог этого сделать, поскольку противнику удалось каким-то образом подменить передаваемые системой GPS данные и «убедить» бортовую автоматику в том, что машина уже прибыла к месту штатной посадки. Этот момент является наиболее критикуемым, поскольку военный сигнал GPS зашифрован и взлом шифра маловероятен.

В любом случае, иранцам тогда удалось решить боевую задачу, а сейчас они претендуют на решение технологической. Предыдущая версия их беспилотника уже успела поучаствовать в боях в Сирии и около — 10 февраля прошлого года Израиль объявил о сбитии иранского беспилотника над своей территорией.

Возможности машины неясны. Портал Jane's 360 сообщает о том, что версия, показанная на Eqtedar 40, не имела заметного шасси, что указывает на то, что аппарат запускается с рельса и, вероятно, использует парашют для приземления. У него были длинные узкие двери на нижней стороне, которые были открыты, что указывало на наличие внутреннего отсека для оружия.

У него также была относительно небольшая и, вроде бы, не убирающаяся оптико-электронная система спереди, которая могла бы определять цели для оружия с лазерным наведением.

Иранское агентство новостей Фарс сообщило, что Saegheh-2 может нести четыре управляемые бомбы и использовался против суннитов в Сирии.