Ввоз лазерного оружия в Донбасс поставили под сомнение

Госпогранслужба Украины обвинила ополченцев Донбасса в использовании неизвестного лазерного оружия. В сообщении, которое было опубликовано на сайте, говорилось о необычных «лучах светло-фиолетового цвета», якобы возникавших с периодичностью каждые 2−3 минуты в районе пункта пропуска «Станица Луганская».

Украинская сторона поспешила обвинить «российских наёмников» в использовании технологии будущего. Источник в лазерной отрасли сообщил о том, могло ли такое оружие попасть в Донбасс из России.

«Что такое оружие есть — это бесспорно. Если говорить о поражающей способности, то подобные лазеры могут действовать на расстоянии 100−200 метров», — рассказали News.ru.

По словам источника, лазер может ослепить противника и в темное время суток, когда зрачок максимально расширен. Некоторые виды лазеров при небольшой расходимости, могут поражать и в том числе оптические системы и технику с оптикой.

«Подобная технология скорее используется для каких-то оптических систем. Я не знаю, что конкретно и для чего может использоваться в Донбассе, но некоторые оптические системы лазеры могут вывести из строя, нарушив системы прицеливания в технике. Достаточно попасть таким лазером в зеркало или стекло. Оно нарушит свойства и из высокоточного оружия противника получится просто оружие», — предположил собеседник.

Стоимость подобных лазеров не очень высокая. Лазерный модуль стоит от 300 до 1000 долларов в зависимости от его свойств. Вопросы возникают только в легальности ввоза и вывоза лазерной продукции.

Вместе с тем источник News.ru отметил, что если в Донбассе и используется лазерное оружие, то оно точно не российского производства.

«В России нет кристаллов достаточного качества и достаточной мощности для того, чтобы на каких-то внятных расстояниях, как пишут СМИ, оказывать негативное влияние на сетчатку глаза, а тем более поражать технику», — отметил он.

Вероятнее всего, лазеры могли закупаться в Японии, Китае или Америкe, где подобные разработки уже есть.

«В России есть несколько лазерных институтов, которые занимаются какими-то военными лазерами и кристаллами, но очень плохого качества, так как у них довольно большое расхождение пучка, соответственно раз большая расходимость, толку от этого мало», — заключил источник.

Ранее News.ru писал о том, что заявление Госпогранслужбы Украины об использовании ополченцами Донбасса неизвестного лазерного оружия, ослепляющего военных, вызвало бурную реакцию в Сети.