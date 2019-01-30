Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия отправит в Белоруссию истребители 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минобороны Белоруссии подтвердило получение от Кремля партии истребителей Су-30СМ. Машины поступят на вооружение республики в текущем году.
Контракт с Москвой подразумевает покупку первой партии из четырёх самолётов, пишет «Интерфакс-АВН». Детище ОКБ «Сухого» является многоцелевым и всепогодным комплексом поколения «4+». Он предназначен для завоевания господства в воздухе и уничтожения наземных целей.
Ранее News.ru публиковал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по поводу производства в США новой боеголовки малой мощности W76−2. Действия Белого дома способны спровоцировать ядерный конфликт, считает дипломат.
News.ru: последние новости
Цунами смоет США после удара «Посейдона» в районе Бермудов Япония захватит острова в случае войны за Курилы Россияне уверены в способности армии защитить страну
Армия , Оружие , Сергей Лавров , Сухой , Министерство обороны , Москва
Читайте также
Видео
«Вопрос туризма»: Путин пошутил про Орешкина
Политика
Сенатор Арашуков задержан в зале заседаний Совета Федерации
Политика Криминал
Опубликовано видео стрельб корабля РФ в Черном море
Оружие Армия
Капитана «Норда» могли убить
В мире Украина
Принуждение к голосованию за Порошенко попало на видео
В мире Украина
Ахеджакова пристыдила Галкина за насмешки
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на слова Порошенко о «холодном мире»
Политика
Российских журналистов уволили за «тупую п****»
Общество
Украинского кикбоксера поймали в России за убийство
Происшествия
США начали производство новых ядерных боеголовок
США Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение