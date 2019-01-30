Россия отправит в Белоруссию истребители 

Минобороны Белоруссии подтвердило получение от Кремля партии истребителей Су-30СМ. Машины поступят на вооружение республики в текущем году.
Контракт с Москвой подразумевает покупку первой партии из четырёх самолётов, пишет «Интерфакс-АВН». Детище ОКБ «Сухого» является многоцелевым и всепогодным комплексом поколения «4+». Он предназначен для завоевания господства в воздухе и уничтожения наземных целей.
Ранее News.ru публиковал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по поводу производства в США новой боеголовки малой мощности W76−2. Действия Белого дома способны спровоцировать ядерный конфликт, считает дипломат.