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Самолет ВМС США провел разведку вблизи российской базы в Сирии 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: © Airman 1st Class Tiffany Emery
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии.
По данным ресурса Plane Radar, самолет вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и около часа курсировал у средиземноморского побережья Сирии, периодически приближаясь к Хмеймиму и базе материально-технического обеспечения ВМФ России.
Полет происходил на высоте 4,7 километра.
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у российских границ возросла. Например, ранее их замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, а также над Балтийским морем.
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Армия , Оружие , Сирия , Сицилия , США
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