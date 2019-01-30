Самолет ВМС США провел разведку вблизи российской базы в Сирии

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии

По данным ресурса Plane Radar, самолет вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и около часа курсировал у средиземноморского побережья Сирии, периодически приближаясь к Хмеймиму и базе материально-технического обеспечения ВМФ России.

Полет происходил на высоте 4,7 километра.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у российских границ возросла. Например, ранее их замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, а также над Балтийским морем.